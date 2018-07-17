Застрелил и пошёл играть: игрока в World of Tanks отдали под суд за убийство человека в маске

Обвиняемый выстрелил в постороннего человека, забравшегося во двор частного дома
Обвиняемый выстрелил в постороннего человека, забравшегося во двор частного дома

Прокурор Кировского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение в отношении 44-летнего игрока видеоигры World of Tanks, которого обвиняют в убийстве по неосторожности.


В прокуратуре отмечают, что у обвиняемого дома была коллекция газового и пневматического оружия. 


«Всё произошло ночью с 8 на 9 мая, около трёх часов ночи это было. Сидел играл, компьютер стоял у окна, и увидел, что кто-то ходит по двору дома. Он (обвиняемый. — А.С.) взял одно из своих оружий и пошёл посмотреть на улицу, чтобы узнать, что да как. <…> Вышел из-за угла дома, и на него неожиданно вышел посторонний в медицинской маске. Мужчина автоматически, испугавшись, нажал на курок», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Кировского района Ярослав Власов. По словам представителя прокуратуры, инцидент произошёл рядом с частным домом на улице Немировича-Данченко. 


По информации прокуратуры, после выстрела мужчина в маске убежал в неизвестном направлении, а обвиняемый вернулся домой и продолжил играть в компьютерную игру.


«Впоследствии труп потерпевшего с пулевым ранением нашли недалеко от дома обвиняемого», — сообщили в прокуратуре Кировского района.


Сейчас 44-летнего игрока обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Дело уже направлено в Кировский районный суд Новосибирска.


На прошлой неделе стало известно, что новосибирская полиция по требованию прокуратуры возбудила уголовное дело после того, как в ветклинику поступил кот с двумя пулевыми ранениями.

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