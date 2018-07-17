Новосибирский программист c мандолиной выиграл конкурс «ВКонтакте»

Юрий Лыткин даже не надеялся что-либо выиграть

Новосибирский музыкант Юрий Лыткин стал одним из трёх победителей конкурса BingoMusicians, который проводил проект «ВКонтакте с авторами».







Официальное сообщество проекта объявило о начале конкурса 15 мая, и закончился он 30 июня — сегодня, 17 июля, был объявлен победитель, занявший третье место. Им стал Юрий Лыткин из Новосибирска. За это от социальной сети он получит портативный рекордер Zoom H6.





По условиям, каждый музыкант, который хочет участвовать, должен сделать от семи-восьми заданий из списка тем, опубликованных «ВКонтакте» в виде бинго — таблички 5 на 5 клеток с лаконично сформулированными темами. После приёма всех работ жюри конкурса выбрало победителей.







«Поздравляем Юрия Лыткина, очаровавшего жюри проникновенными звуками гитары и мандолины», — написали сегодня организаторы.







По профессии Юрий программист-разработчик, но в свободное время занимается музыкой — играет на струнных инструментах: на гитаре, мандолине, укулеле и банджо. Также он умеет играть на скрипке — он учился этому в музыкальной школе.







Задание, в котором музыкант играет на мандолине





В конкурсе Лыткин решил поучаствовать после предложения друзей, но на выигрыш не рассчитывал.







«Поначалу я скептически ко всему этому отнёсся, потому что если это конкурс, то статистика говорит, что малая вероятность, что я там что-то выиграю. Но в какой-то момент я подумал, что это просто отличный челлендж в творческом смысле — я могу сам себя немножко подопнуть и поделать какие-то штуки в сжатые сроки», — рассказал НГС музыкант.







Из всего бинго он выполнил семь заданий, среди которых были дуэт с подписчиком, кавер на песню из фильма, онлайн-выступление, песня о себе, импровизация, рассказ о своём творчестве и трек на тему, предложенную подписчиками. Как рассказал Юрий Лыткин, самым сложным для него показалось задание, в котором нужно было сделать дуэт с подписчиком.





Одно из самых сложных заданий, по мнению музыканта





«Оно вышло в итоге не как дуэт, а там было много участников. Наверное, оно было самым сложным, но сложным не в смысле сыграть что-нибудь, а сложным, что это надо было всё организовать. Такие штуки я вообще раньше не делал — там было много разных людей, нужно было с самого начала сообразить цельную картинку, как это должно звучать, и всем объяснить, что делать», — рассказал Юрий.







О своей победе он узнал на работе — ему пыталась рассказать сначала по телефону, а потом через социальные сети его подруга Анастасия, с которой музыкант также записал одно из заданий.





«Я посмотрел, убедился, что это действительно так, но сидел на работе, поэтому мне пришлось себя сдерживать. Но я был в полном восторге», — отметил музыкант.







В начале июля НГС рассказывал о новосибирской музыкальной группе, которая выпустила новую песню.