На скандальном участке на Гоголя началась новая стройка

На площадке нереализованного ЖК «Три богатыря» на улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска началось новое строительство — на месте котлована и ветхих домов к концу 2020 года построят три «свечки».







Ветхие дома должны быть снесены к октябрю





На площадке уже появилась техника, а ветхие дома начинают сносить — у некоторых из них разобраны крыши. Вокруг площадки сегодня ремонтируют тротуар, а на строительном заборе появился паспорт объекта.







Дома уже расселены, начался их демонтаж





Территория, на которой находятся ветхие дома по улице Гоголя, 205, 207, 209 и 211, была передана компании «Истком» по договору развития застроенной территории. Первый такой договор на расселение домов был заключён в 2009 году с компанией «Олимпийский» — она планировала построить здесь ЖК «Три богатыря». Но компания обанкротилась, не исполнив своих обязательств ни перед мэрией, ни перед дольщиками, а её руководитель пошёл под суд. Властям удалось вернуть участок и заключить на него новый договор — на этот раз с компанией «Истком». Компания вошла в ГК «Расцветай» (в числе проектов группы — «Дом на Золотой Ниве», «Дом на Берёзовой роще» и «Дом на Лежена»).







Вдоль стройки ремонтируют тротуар





«Обязательство по расселению ветхого жилья на данном земельном участке было успешно исполнено. Далее было получено разрешение на строительство капитального объекта в границах данного земельного участка, — рассказали корреспонденту НГС в ГК «Расцветай». — Демонтаж и снос старых домов согласован с мэрией г. Новосибирска и будет произведён до октября 2018 года».







На площадке появилась техника, а старый котлован начали расширять





На площадке запланирован новый жилой комплекс «Расцветай на Гоголя»: в нём будет три дома высотой по 25 этажей. Строительство началось в июне и должно полностью завершиться к концу 2020 года.







В каждом из домов будет по 219–232 квартиры, их площадь будет варьироваться от 21,03 кв. м в студиях до 138,49 кв. м в квартирах с антресольным уровнем. Стоимость квартир пока не установлена.







В новом комплексе будет три 25-этажные «свечки»





Также в комплексе будет 240 парковок в подземных и надземных многоуровневых паркингах и на прилегающей территории.







Новый комплекс — не единственная новостройка в районе: в двух кварталах от неё, на улице Королёва, 3 стр, жилой дом возводит ЗАО «СМС», а на улице Красина жилой дом строит компания «ВКД-1».

