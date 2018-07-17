На скандальном участке на Гоголя началась новая стройка

На площадке нереализованного ЖК «Три богатыря» на улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска началось новое строительство — на месте котлована и ветхих домов к концу 2020 года построят три «свечки».


Ветхие дома должны быть снесены к октябрю
Ветхие дома должны быть снесены к октябрю


На площадке уже появилась техника, а ветхие дома начинают сносить — у некоторых из них разобраны крыши. Вокруг площадки сегодня ремонтируют тротуар, а на строительном заборе появился паспорт объекта.


Дома уже расселены, начался их демонтаж
Дома уже расселены, начался их демонтаж


Территория, на которой находятся ветхие дома по улице Гоголя, 205, 207, 209 и 211, была передана компании «Истком» по договору развития застроенной территории. Первый такой договор на расселение домов был заключён в 2009 году с компанией «Олимпийский» — она планировала построить здесь ЖК «Три богатыря». Но компания обанкротилась, не исполнив своих обязательств ни перед мэрией, ни перед дольщиками, а её руководитель пошёл под суд. Властям удалось вернуть участок и заключить на него новый договор — на этот раз с компанией «Истком». Компания вошла в ГК «Расцветай» (в числе проектов группы — «Дом на Золотой Ниве», «Дом на Берёзовой роще» и «Дом на Лежена»).


Вдоль стройки ремонтируют тротуар
Вдоль стройки ремонтируют тротуар


«Обязательство по расселению ветхого жилья на данном земельном участке было успешно исполнено. Далее было получено разрешение на строительство капитального объекта в границах данного земельного участка, — рассказали корреспонденту НГС в ГК «Расцветай». — Демонтаж и снос старых домов согласован с мэрией г. Новосибирска и будет произведён до октября 2018 года».


На площадке появилась техника, а старый котлован начали расширять
На площадке появилась техника, а старый котлован начали расширять


На площадке запланирован новый жилой комплекс «Расцветай на Гоголя»: в нём будет три дома высотой по 25 этажей. Строительство началось в июне и должно полностью завершиться к концу 2020 года.


В каждом из домов будет по 219–232 квартиры, их площадь будет варьироваться от 21,03 кв. м в студиях до 138,49 кв. м в квартирах с антресольным уровнем. Стоимость квартир пока не установлена.


В новом комплексе будет три 25-этажные «свечки»
В новом комплексе будет три 25-этажные «свечки»


Также в комплексе будет 240 парковок в подземных и надземных многоуровневых паркингах и на прилегающей территории.


Новый комплекс — не единственная новостройка в районе: в двух кварталах от неё, на улице Королёва, 3 стр, жилой дом возводит ЗАО «СМС», а на улице Красина жилой дом строит компания «ВКД-1»

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