Машины не ставить: власти запретят парковку у больницы на Бориса Богаткова

Парковку запретят с 7 августа

Власти запретят парковаться на части улицы Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска.







«С 7 августа запрещается стоянка транспортных средств на улице Бориса Богаткова на участке от здания по адресу: улица Зыряновская, 119 до здания по адресу: улица Бориса Богаткова, 24», — рассказали в пресс-центре мэрии.





На этом участке улицы поставят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».





Запрет парковки ввели для проезда к больнице скорой помощи № 2 , пояснили в мэрии.





Парковку запретят, чтобы машины скорой могли проезжать к ГБУЗ НСО «ГКБСМП № 2 »





Кроме того, в мэрии сообщили, что с 17 июля будет ограничено движение автомобилей на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Ленинградской.





«Проезжая часть Бориса Богаткова в районе дома № 51 сужена на шесть метров, Ленинградской — на три метра. Это связано с проведением филиала "Тепловые сети" работ по аварийному ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 27 июля», — сообщили в пресс-центре мэрии.





Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.







Схема сужения дороги





В мае также стало известно, что власти запретили парковаться на улице, где живёт мэр.

