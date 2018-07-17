Машины не ставить: власти запретят парковку у больницы на Бориса Богаткова

Парковку запретят с 7 августа
Парковку запретят с 7 августа

Власти запретят парковаться на части улицы Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска.


«С 7 августа запрещается стоянка транспортных средств на улице Бориса Богаткова на участке от здания по адресу: улица Зыряновская, 119 до здания по адресу: улица Бориса Богаткова, 24», — рассказали в пресс-центре мэрии.


На этом участке улицы поставят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».


Запрет парковки ввели для проезда к больнице скорой помощи № 2, пояснили в мэрии.


Парковку запретят, чтобы машины скорой могли проезжать к ГБУЗ НСО «ГКБСМП № 2 »
Парковку запретят, чтобы машины скорой могли проезжать к ГБУЗ НСО «ГКБСМП № 2»


Кроме того, в мэрии сообщили, что с 17 июля будет ограничено движение автомобилей на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Ленинградской. 


«Проезжая часть Бориса Богаткова в районе дома № 51 сужена на шесть метров, Ленинградской — на три метра. Это связано с проведением филиала "Тепловые сети" работ по аварийному ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 27 июля», — сообщили в пресс-центре мэрии. 


Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.


Схема сужения дороги
Схема сужения дороги


В мае также стало известно, что власти запретили парковаться на улице, где живёт мэр.

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