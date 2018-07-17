Машины не ставить: власти запретят парковку у больницы на Бориса Богаткова
Власти запретят парковаться на части улицы Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска.
«С 7 августа запрещается стоянка транспортных средств на улице Бориса Богаткова на участке от здания по адресу: улица Зыряновская, 119 до здания по адресу: улица Бориса Богаткова, 24», — рассказали в пресс-центре мэрии.
На этом участке улицы поставят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
Запрет парковки ввели для проезда к больнице скорой помощи
Кроме того, в мэрии сообщили, что с 17 июля будет ограничено движение автомобилей на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Ленинградской.
«Проезжая часть Бориса Богаткова в районе дома
Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.
В мае также стало известно, что власти запретили парковаться на улице, где живёт мэр.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2, 3)