На LEGO не хватает: 10-летний Саша из Якутска торгует лимонадом в центре Новосибирска

В Первомайском сквере в центре Новосибирска появилась необычная торговая точка — 10-летний школьник Александр Дяченко продаёт лимонад, который сам делает тут же на месте, его сопровождают родители, которые не против бизнеса своего сына.


Свои лимонады Александр делает на месте
Свои лимонады Александр делает на месте


На дешёвом квадратном столике из ИКЕА стоит большой кувшин с водой, нарезанным лимоном и рваной мятой. Рядом булылочка с сиропом и одноразовые стаканчики. Надпись от руки, приклеенная к столику, гласит: «Лимонады от Александра».


Александру 10 лет. По его словам, он торгует лимонадом, чтобы накопить на дорогой набор конструктора LEGO из серии Technic со сложными механизмами.


Стаканчик стоит у Александра 50 рублей. Всё по-взрослому 
Стаканчик стоит у Александра 50 рублей. Всё по-взрослому 


Маленький стакан на 200 мл лимонада «От Александра» стоит 50 рублей.


«Вам сиропа добавить? Но это ещё 10 рублей», — немного смущаясь, говорит юный предприниматель.


Мальчик говорит, что хочет заработать на дорогой набор LEGO
Мальчик говорит, что хочет заработать на дорогой набор LEGO


По словам Саши Дяченко, родители сами привозят его в парк и увозят обратно, а пока он торгует, гуляют неподалёку. На вопрос, можно ли с ними договориться о публикации его фото (по закону разрешение на это должны дать родители), Саша берёт рацию и объясняет ситуацию.


«Можно. Но за отдельную плату», — слышится в ответ.


Для продвижения своего проекта юный предприниматель использует Instagram 
Для продвижения своего проекта юный предприниматель использует Instagram 


«Это шутка. Разрешили. Только просили фотку прислать», — рапортует Александр.


Через некоторое время подходят родители. По их словам, идея торговать лимонадами принадлежит самому Саше. Он сам решил, какими они будут, сам завел и ведёт профиль в Instagram, где извещает потенциальных клиентов о том, где будет торговать.



«Сейчас хочет начать в бутылочки разливать с этикетками, чтобы их было удобнее с собой брать», — говорит мама начинающего лимонадного мастера. 


Первые клиенты Саши Дяченко в Первомайском сквере
Первые клиенты Саши Дяченко в Первомайском сквере


Саша с родителями живёт в Якутске, а сюда приехал к родственникам. К «стартапу» сына его семья относится с уважением, объясняя это тем, что «если ребёнок хочет зарабатывать сам, то зачем ему мешать». 


Жара способствует лимонадным проектам. Сегодня же НГС писал о «Велобаре», который начал работать на площади Маркса. Там тоже торгуют лимонадами — с трёхколёсной тачки. 

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