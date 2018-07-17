Следователи поделились версией гибели новосибирского подростка в горах под Сочи

Тело мальчика обнаружили в гористой местности

Следователи назвали предварительную версию гибели 13-летнего подростка из Новосибирской области — мальчик мог упасть со склона гор под Сочи.







«Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю. — По предварительным данным, причиной смерти могло явиться падение со склона. Окончательной причины ещё нет, проводится исследование».







В ведомстве уточнили, что по факту исчезновения ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).





Как рассказала корреспонденту НГС волонтёр поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» Екатерина, тело мальчика было обнаружено 14 июля в гористой местности недалеко от места, где ранее был найден рюкзак подростка.





Подростка потеряли 3 июля в горах под Сочи: он спускался с подножия горы Фишт вместе с туристической группой и в какой-то момент оторвался от неё. Поисковики, волонтёры и знакомые новосибирца рассказали, что он приехал на Кубань из села в Усть-Таркском районе погостить на каникулы, а во время похода поругался с учительницей, которая руководила группой. Ребёнка искали среди каньонов рек и ручьёв, каменных осыпей и обрывов. Всего в поисках были задействованы около 40 человек.