Лучше бы пенсию повысили: сотни новосибирцев вышли на митинг против пенсионной реформы

В Новосибирске проходит митинг против повышения пенсионного возраста — несколько десятков человек вышли на площадку в парке «Городское начало».


На пикет пришли около 300 человек
На пикет пришли около 300 человек


Организатор митинга — Федерация профсоюзов Новосибирской области. Акция началась в 18:00. По наблюдению корреспондента НГС, в первый час на площадку пришли около 300 человек.


Некоторые плакаты на тему повышения пенсионного возраста: «Народ против повышения пенсионного возраста», «Правительство Медведева — в отставку!», «Правительство! Хватит экономить! Развивай экономику!», «Здесь вам не Европа».


Организатор пикета — Федерация профсоюзов Новосибирской области
Организатор пикета — Федерация профсоюзов Новосибирской области


Сейчас в России женщины выходят на пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины — в 60 лет. В июне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о повышении пенсионного возраста со следующего года. Для мужчин — на пять лет (с 65), для женщин — на 8 (с 63).


Многие митингующие предлагают правительству уйти в отставку
Многие митингующие предлагают правительству уйти в отставку


На митинге дежурят полицейские
На митинге дежурят полицейские


Один из последних митингов против пенсионной реформы прошёл 8 июля в Первомайском сквере. Тогда на акцию пришло около 150 человек, а организатором выступал обком КПРФ. 

Прочтений: 1073
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено