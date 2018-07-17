Лучше бы пенсию повысили: сотни новосибирцев вышли на митинг против пенсионной реформы

В Новосибирске проходит митинг против повышения пенсионного возраста — несколько десятков человек вышли на площадку в парке «Городское начало».





На пикет пришли около 300 человек





Организатор митинга — Федерация профсоюзов Новосибирской области. Акция началась в 18:00. По наблюдению корреспондента НГС, в первый час на площадку пришли около 300 человек.





Некоторые плакаты на тему повышения пенсионного возраста: «Народ против повышения пенсионного возраста», «Правительство Медведева — в отставку!», «Правительство! Хватит экономить! Развивай экономику!», «Здесь вам не Европа».





Организатор пикета — Федерация профсоюзов Новосибирской области





Сейчас в России женщины выходят на пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины — в 60 лет. В июне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о повышении пенсионного возраста со следующего года. Для мужчин — на пять лет (с 65), для женщин — на 8 (с 63).





Многие митингующие предлагают правительству уйти в отставку





На митинге дежурят полицейские





Один из последних митингов против пенсионной реформы прошёл 8 июля в Первомайском сквере. Тогда на акцию пришло около 150 человек, а организатором выступал обком КПРФ.