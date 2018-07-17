Лучше бы пенсию повысили: сотни новосибирцев вышли на митинг против пенсионной реформы
В Новосибирске проходит митинг против повышения пенсионного возраста — несколько десятков человек вышли на площадку в парке «Городское начало».
Организатор митинга — Федерация профсоюзов Новосибирской области. Акция началась в 18:00. По наблюдению корреспондента НГС, в первый час на площадку пришли около 300 человек.
Некоторые плакаты на тему повышения пенсионного возраста: «Народ против повышения пенсионного возраста», «Правительство Медведева — в отставку!», «Правительство! Хватит экономить! Развивай экономику!», «Здесь вам не Европа».
Сейчас в России женщины выходят на пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины — в 60 лет. В июне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о повышении пенсионного возраста со следующего года. Для мужчин — на пять лет (с 65), для женщин — на 8 (с 63).
Один из последних митингов против пенсионной реформы прошёл 8 июля в Первомайском сквере. Тогда на акцию пришло около 150 человек, а организатором выступал обком КПРФ.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
У нас есть telegram-канал, где мы не только выкладываем новости самыми первыми, но еще по-доброму хулиганим. Подписывайтесь!
Александр Сильченко, Стас Соколов
Фото Стаса Соколова