На площадь Маркса приехал трёхколёсный бар с лимонадом

В Новосибирске появилась мобильная точка уличной еды под названием «Велобар». Первым местом, где её создателю удалось договориться об аренде места, стала площадка перед ГУМом на площади Маркса.


«Велобар» припарковался на площадке перед ГУМом
«Велобар» припарковался на площадке перед ГУМом


«Велобар» представляет собой трёхколёсную тележку с установленным внутри холодильником. Сейчас точка продаёт только лимонад, но в ближайшем будущем к нему должен добавиться ещё и кофе.


Порция прохладительного напитка стоит 100 рублей и представляет собой стакан из смеси воды, льда, сиропа и каких-то натуральных добавок, например лимона, базилика и других компонентов.


Лимонады делают изо льда, воды и сиропа под заказ и на глазах клиента 
Лимонады делают изо льда, воды и сиропа под заказ и на глазах клиента 


«Велобар» сделал своими руками и сам торгует в нём профессиональный повар по имени Павел. По его словам, он вдохновлялся похожими тележками с напитками из Италии.


«Там они действительно могут переезжать с места на место в течение дня. Но у нас для такой точки нужно арендовать место. Я пытался договориться с Центральным парком и парком "Берёзовая роща", но получилось только здесь — на Маркса», — объяснил он выбор места корреспонденту НГС.


Стакан лимонада стоит 100 рублей
Стакан лимонада стоит 100 рублей


Площадка у ГУМа популярна у подобных форм торговли. Бок о бок с «Велобаром» работает точка с мягким мороженым, а ближе к зданию универмага — тележка с пловом.


Тележки с едой работают на Маркса уже давно
Тележки с едой работают на Маркса уже давно


В целом же направление фуд-траков, мобильных заведений общепита, в этом году развивается особенно активно. Только в этом месяце НГС уже писал о закусочной с хот-догами в автобусе и передвижной пекарне с тандыром внутри. 

Прочтений: 1321
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено