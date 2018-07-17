Бразильский чемпион из Грузии сыграет за новосибирский «Сибиряк»
Новосибирский профессиональный мини-футбольный клуб «Сибиряк» обзавёлся новым легионером из Бразилии — команду усилит 31-летний Рониньо, который имеет титулы чемпиона Украины, Грузии и Азербайджана.
По данным пресс-службы клуба «Сибиряк», спортсмен играет за сборную Грузии. Его коллега по сборной Грузии — другой игрок «Сибиряка» из Бразилии Сими Сайотти. Рониньо женат на грузинке, воспитывает ребёнка.
Раньше Рониньо играл на Украине, но не стал продлевать контракт и перешёл в новосибирский клуб. Легионер играет в позиции универсала.
В июне «Сибиряк» уступил клубу «Газпром-ЮГРА» в последнем матче сезона, но команда завоевала серебро чемпионата России и в этом году впервые выступит в Лиге чемпионов.
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Валерия Терлеева
Фото предоставлено пресс-службой ПМФК «Сибиряк»