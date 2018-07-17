Стройка замерла: в Новосибирске стали строить меньше квартир

Новосибирские строители сбавили темпы
Новосибирские строители сбавили темпы

За полгода в Новосибирске построили 285 тысяч кв. м жилья — отчёт начальника управления архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) опубликован на сайте мэрии Новосибирска.


Этот показатель почти двое ниже данных прошлого года: за январь-июнь 2017 года в городе сдали 408,6 тысячи кв. м жилья.


Большая часть нового жилья, 209,5 тысячи кв. м — это 16 жилых многоэтажек. Среди районов традиционно лидирует Октябрьский — здесь построили 4 дома общей площадью 53,3 тысячи кв. м, на втором месте Ленинский район — 51,8 тысячи кв. м в четырёх домах.


«Из 4210 новых квартир 2276 (54,1%) — однокомнатных и студий, 1541 (36,6%) — двухкомнатных, 391 (9,3%) — трехкомнатных и 2 (0,05%) — четырехкомнатных и более», — отмечается в сообщении УАСИ.


Спад в темпах строительства власти отметили ещё в прошлом году — к осени строители сдали на 30% меньше жилья, чем годом раньше.

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