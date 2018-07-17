Копать без передышки: мэр Локоть приказал рабочим ремонтировать набережную круглосуточно

На парковке между мостами заменят асфальт 
На парковке между мостами заменят асфальт 

Власти Новосибирска рассказали о втором этапе реконструкции Михайловской набережной — на ней появится танцевальная площадка, новые лестницы, тропинки и ливнёвка.


На набережной уже демонтировали старые пешеходные дорожки, начали укладывать брусчатку, смонтировали ливнёвку, восстановили грунт для газонов, начали обустраивать клумбы, а также отремонтировали лестницу у остановки «Речной вокзал».


В скором времени рабочие приступят к обустройству танцевальной площадки — пока здесь подготовили щебёночное основание, а также к благоустройству променадов, строительству пандусов и отдельной дорожки для маломобильных новосибирцев, ремонту пешеходного покрытия и парковки между метромостом и Октябрьским мостом, а также к установке 132 фонарей и 300 лавочек с урнами. Кроме того, в проекте заложили создание «комнаты запахов», «пряного сада» и «тактильной комнаты»


Второй этап реконструкции набережной должны закончить осенью 
Второй этап реконструкции набережной должны закончить осенью 


На набережной появятся новые пешеходные дорожки
На набережной появятся новые пешеходные дорожки


Отдельной построят дорожку для маломобильного населения 
Отдельной построят дорожку для маломобильного населения 


«Сейчас "макушка" лета, хорошая погода, осадков нет, и я требую дневной и ночной работы. Надо использовать максимум возможностей погоды, которые предоставляются нам. Задача, во-первых, соблюдать графики, чтобы мы уложились в отведённые сроки, и качество, требуется качество. <...> В этом году, нет сомнений, транспортная доступность будет улучшена существенно, это то, что мы не успели сделать в прошлом году к чемпионату мира, и все мероприятия, которые мы будем проводить на набережной, будут проходить в комфортных условиях», — заявил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, открытие второй части набережной планируют 30 сентября.


На набережной высадят новые деревья и кустарники 
На набережной высадят новые деревья и кустарники 


Мэр поручил заниматься ремонтом набережной днём и ночью 
Мэр поручил заниматься ремонтом набережной днём и ночью 


Первый этап реконструкции Михайловской набережной завершился в прошлом году. Его провели за счёт федерального (более 78,2 миллиона рублей) и областного (более 42,1 миллиона рублей) бюджетов за три месяца. Стоимость контракта на второй этап в 2018 году, по данным пресс-центра мэрии, достигает 137,7 миллиона рублей. 

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