Копать без передышки: мэр Локоть приказал рабочим ремонтировать набережную круглосуточно

На парковке между мостами заменят асфальт

Власти Новосибирска рассказали о втором этапе реконструкции Михайловской набережной — на ней появится танцевальная площадка, новые лестницы, тропинки и ливнёвка.





На набережной уже демонтировали старые пешеходные дорожки, начали укладывать брусчатку, смонтировали ливнёвку, восстановили грунт для газонов, начали обустраивать клумбы, а также отремонтировали лестницу у остановки «Речной вокзал».





В скором времени рабочие приступят к обустройству танцевальной площадки — пока здесь подготовили щебёночное основание, а также к благоустройству променадов, строительству пандусов и отдельной дорожки для маломобильных новосибирцев, ремонту пешеходного покрытия и парковки между метромостом и Октябрьским мостом, а также к установке 132 фонарей и 300 лавочек с урнами. Кроме того, в проекте заложили создание «комнаты запахов», «пряного сада» и «тактильной комнаты».





Второй этап реконструкции набережной должны закончить осенью





На набережной появятся новые пешеходные дорожки





Отдельной построят дорожку для маломобильного населения





«Сейчас "макушка" лета, хорошая погода, осадков нет, и я требую дневной и ночной работы. Надо использовать максимум возможностей погоды, которые предоставляются нам. Задача, во-первых, соблюдать графики, чтобы мы уложились в отведённые сроки, и качество, требуется качество. <...> В этом году, нет сомнений, транспортная доступность будет улучшена существенно, это то, что мы не успели сделать в прошлом году к чемпионату мира, и все мероприятия, которые мы будем проводить на набережной, будут проходить в комфортных условиях», — заявил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, открытие второй части набережной планируют 30 сентября.





На набережной высадят новые деревья и кустарники





Мэр поручил заниматься ремонтом набережной днём и ночью





Первый этап реконструкции Михайловской набережной завершился в прошлом году. Его провели за счёт федерального (более 78,2 миллиона рублей) и областного (более 42,1 миллиона рублей) бюджетов за три месяца. Стоимость контракта на второй этап в 2018 году, по данным пресс-центра мэрии, достигает 137,7 миллиона рублей.