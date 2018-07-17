Корь не дремлет: в больницу попали ещё 10 человек с опасным вирусом

Заболеваемость корью вспыхнула в Оби — все больные уже получили медицинскую помощь
Заболеваемость корью вспыхнула в Оби — все больные уже получили медицинскую помощь

Минздрав Новосибирской области подтвердил 10 новых случаев заболеваемости корью в городе Оби — двумя неделями ранее там заболели 11 человек.


«Новые случаи действительно были зарегистрированы. Все заболевшие <...> в лёгкой форме болеют. Им уже была оказана медицинская помощь, часть находится в больнице, часть выписана», — рассказали корреспонденту НГС в министерстве здравоохранения Новосибирской области.


В конце июня уже госпитализировали 10 детей с симптомами кори — заболевших привезли из города Оби и села Толмачёво. Также в инфекционную больницу № 1 привезли 18-летнюю девушку с такими же симптомами.


Ранее минздрав сообщил, что все заболевшие корью были без документов и приехали из другого региона. На совещании в правительстве региона врио министра здравоохранения Олег Иванинский уточнил, что очаг кори находится в городе Оби, где «компактно проживает цыганское население», пишет ТАСС.


Также в Новосибирской области зарегистрировали несколько случаев завезённых инфекционных заболеваний — новосибирцы привезли с курортов малярию и опасную лихорадку.

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