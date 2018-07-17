В сотне лучших: НГУ покорил ещё один престижный рейтинг

Аналитики признали, что НГУ — в числе лучших вузов по горному делу

Новосибирский государственный университет попал в сотню лучших вузов мира по версии составителей Шанхайского предметного рейтинга Global Ranking of Academic Subjects (ARWU).







Аналитики оценили больше 4 тысяч университетов мира по 54 дисциплинам. В рейтинг вошли в том числе и 16 российских вузов.







В частности, Новосибирский госуниверситет оказался в числе лучших по 8 предметам. Самые высокие позиции у него — в дисциплине «Горные науки и горное дело»: новосибирский вуз впервые попал в этот предметный рейтинг и сразу расположился в группе университетов, занявших 76–100 места. Кроме того, НГУ по сравнению с прошлым годом улучшил свои результаты по физике и вошёл в число вузов, занявших 101–150 строчки. В предметных рейтингах по математике и химии позиции Новосибирского госуниверситета не изменились: он по-прежнему удерживается на 201–300 и 401–500 местах соответственно.







В пресс-службе НГУ пояснили, что Шанхайский рейтинг вузов считается одним из самых авторитетных в мире, а для России ещё и одним из самых сложных. При его составлении учитываются, например, такие показатели, как количество нобелевских и филдсовских лауреатов из числа выпускников и преподавателей, количество опубликованных статей и их цитируемость. Также набрать рейтинговые баллы помогают статьи в журналах Nature или Science, индекс цитирования для естественных и гуманитарных наук и размер самого вуза.







«Рейтинг отражает традиционно сильные, естественно-научные, направления, в которых мы всегда были лидерами. Но современная фундаментальная наука не может развиваться в отрыве от новейших технологических достижений. Поэтому ожидаемое приятное изменение относительно прошлого года — рейтинги стали замечать результаты движения университета в прикладную сторону, в том числе в сторону инжиниринга, что отражает системную работу НГУ в этом направлении», — прокомментировал результаты рейтинга проректор по программам развития Новосибирского госуниверситета Алексей Окунев.







Ранее стало известно, что в НГУ начнут готовить магистров по эксплуатации синхротронов. Такое решение было принято после того, как в феврале Владимир Путин поддержал идею создания синхротронного ускорителя в СО РАН.

