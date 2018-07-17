Висело над прохожими: со стройки у автовокзала сняли угрожающий кусок стекла

Стекло было на строящемся здании
Стекло было на строящемся здании

Спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) убрали опасное стекло с фасада здания около новосибирского автовокзала на Красном проспекте — оно могло упасть на людей и машины.


По оценке заместителя начальника МАСС Константина Максимова, фрагмент стекла был больше 1,5 метра в высоту.


«Одно из стекол, стеклопакетов, треснуло. Кусок нависал, была угроза падения вниз. А там и транспорт ходит, и люди проходят. <…> Приехали, аккуратно демонтировали этот аварийный фрагмент. Стекло убрали, угрозу устранили», — пояснил Константин Максимов.


По информации спасателей, стекло убрали вечером в понедельник, в 18:24.


В руководстве автовокзала уточнили, что опасное стекло сняли не с его здания. «На строящемся объекте, который не принадлежит автовокзалу, увидели, что стекло свисает. Сообщили в ПАТП-4, это их объект, и они вызвали спасателей», — сообщил корреспонденту НГС директор автовокзала Сергей Ермаков.


В мае этого года стеклянное ограждение упало в холле «Сан Сити» — к счастью, никто не пострадал. 

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