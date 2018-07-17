Два десятка ассенизаторских машин устроили бунт на улице Кошурникова

Владельцы ассенизаторских машин на неделю решили отказаться от работы

Сегодня, 17 июля, новосибирские ассенизаторы устроили акцию протеста на улице Кошурникова: они возмущены тем, что им стало негде сливать отходы в Дзержинском районе.







По наблюдениям корреспондента НГС, около двух десятков ассенизаторских машин в десятом часу утра выстроились вдоль дороги на Кошурникова напротив магазина «Горожанка». Раньше недалеко от этого места у ассенизаторов была так называемая точка слива, но теперь она закрыта.







«"Водоканал" заключил с каждым договор, сняли по 30 тысяч рублей с каждой машины, грубо говоря, зная, что продали землю, где у нас точка слива была. И этот слив закрыли на сегодняшний день», — рассказал корреспонденту НГС один из организаторов акции индивидуальный предприниматель Анатолий Кожанов.







По его словам, раньше на правом берегу у частных ассенизаторов было три точки, где они могли сливать отходы: на Северном объезде, в Первомайском районе и на Кошурникова. Теперь слива в Дзержинском районе нет, а ездить ради него, например, в Первомайский район ассенизаторам неудобно. Альтернатив им никто не предлагает, утверждает Кожанов.







По словам Анатолия Кожанова, цены на ассенизаторские услуги на правом берегу могут подняться в два раза, если «Горводоканал» не предложит других вариантов, например, не откроет старую точку слива на Доватора. А пока частные ассенизаторы решили отказаться от работы на неделю и посмотреть, как будет развиваться ситуация. При этом участники забастовки не исключают, что после дождей содержимое выгребных ям может «поплыть по улицам».







Корреспондент НГС направила в «Горводоканал» официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.





Ассенизаторы возмущены тем, что им теперь негде сливать отходы в Дзержинском районе





Слив на улице Кошурникова недавно закрыли из-за продажи земельного участка





Акция протеста началась в 9:30





В декабре 2017 года водители одного из автобусных маршрутов на левом берегу решили устроить забастовку из-за того, что их не устраивала зарплата. Тогда городские власти пошли на переговоры с перевозчиками и пообещали им отдать долги, чтобы не допустить акций протеста.

