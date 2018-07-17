Два десятка ассенизаторских машин устроили бунт на улице Кошурникова

Владельцы ассенизаторских машин на неделю решили отказаться от работы 
Владельцы ассенизаторских машин на неделю решили отказаться от работы 

Сегодня, 17 июля, новосибирские ассенизаторы устроили акцию протеста на улице Кошурникова: они возмущены тем, что им стало негде сливать отходы в Дзержинском районе.


По наблюдениям корреспондента НГС, около двух десятков ассенизаторских машин в десятом часу утра выстроились вдоль дороги на Кошурникова напротив магазина «Горожанка». Раньше недалеко от этого места у ассенизаторов была так называемая точка слива, но теперь она закрыта.


«"Водоканал" заключил с каждым договор, сняли по 30 тысяч рублей с каждой машины, грубо говоря, зная, что продали землю, где у нас точка слива была. И этот слив закрыли на сегодняшний день», — рассказал корреспонденту НГС один из организаторов акции индивидуальный предприниматель Анатолий Кожанов.


По его словам, раньше на правом берегу у частных ассенизаторов было три точки, где они могли сливать отходы: на Северном объезде, в Первомайском районе и на Кошурникова. Теперь слива в Дзержинском районе нет, а ездить ради него, например, в Первомайский район ассенизаторам неудобно. Альтернатив им никто не предлагает, утверждает Кожанов.


По словам Анатолия Кожанова, цены на ассенизаторские услуги на правом берегу могут подняться в два раза, если «Горводоканал» не предложит других вариантов, например, не откроет старую точку слива на Доватора. А пока частные ассенизаторы решили отказаться от работы на неделю и посмотреть, как будет развиваться ситуация. При этом участники забастовки не исключают, что после дождей содержимое выгребных ям может «поплыть по улицам».


Корреспондент НГС направила в «Горводоканал» официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.


Ассенизаторы возмущены тем, что им теперь негде сливать отходы в Дзержинском районе
Ассенизаторы возмущены тем, что им теперь негде сливать отходы в Дзержинском районе


Слив на улице Кошурникова недавно закрыли из-за продажи земельного участка
Слив на улице Кошурникова недавно закрыли из-за продажи земельного участка


Акция протеста началась в 9:30
Акция протеста началась в 9:30


В декабре 2017 года водители одного из автобусных маршрутов на левом берегу решили устроить забастовку из-за того, что их не устраивала зарплата.  Тогда городские власти пошли на переговоры с перевозчиками и пообещали им отдать долги, чтобы не допустить акций протеста. 

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