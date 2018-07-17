Спасатели вывезли семерых человек с острова в Обском море

Всех оказавшихся на острове людей спасатели вернули на берег

Днём 16 июля спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) помогли выбраться семерым новосибирцам с острова Тань-Вань на Новосибирском водохранилище.





Как рассказал заместитель начальника МАСС Константин Максимов, одновременно на острове оказалось 2 компании — пожилая пара, которая приехала на остров на резиновой лодке, и 5 молодых людей, которые попали на остров на катамаране.







«Вторая группа людей, 5 человек — 3 девушки и 2 парня. На катамаране от пляжа "Звезда" отчалили, с ветром и волнением справиться не смогли, их прибило к Тань-Вань», — пояснил Константин Максимов.







Оказавшиеся на острове люди вызвали спасателей. Как уточнили в МАСС, вызволять людей выезжало две оперативных группы, которые доставили новосибирцев на берег. В медицинской помощи никто не нуждался.







В выходные спасатели достали из воды тела двух человек — один из них утонул в Обском море.

