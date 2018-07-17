Новосибирцев предупредили о семичасовом отключении светофора на Красном проспекте

Водителям придётся столкнуться с трудностями при проезде перекрёстка Красного проспекта и улицы Державина

Сегодня, 17 июля, почти на весь рабочий день погаснут светофоры на пересечении Красного проспекта и улицы Державина в Центральном районе Новосибирска.







Перекрёсток будет нерегулируемым с 10:00 до 17:00, рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).





В учреждении уточнили, что рабочие готовятся заменить светофоры в этом месте.





«Реконструкция перекрёстка в рамках федеральные программы "Безопасные и качественные дороги"», – пояснили в СМЭУ.





В начале июля новые светофоры начали работать на развязке площадь Труда – площадь Энергетиков. Но от водителей тут же посыпались жалобы: они считают, что теперь светофоры создают ещё большие пробки.

