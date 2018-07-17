Новосибирцев предупредили о семичасовом отключении светофора на Красном проспекте
Сегодня, 17 июля, почти на весь рабочий день погаснут светофоры на пересечении Красного проспекта и улицы Державина в Центральном районе Новосибирска.
Перекрёсток будет нерегулируемым с 10:00 до 17:00, рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
В учреждении уточнили, что рабочие готовятся заменить светофоры в этом месте.
«Реконструкция перекрёстка в рамках федеральные программы "Безопасные и качественные дороги"», – пояснили в СМЭУ.
В начале июля новые светофоры начали работать на развязке площадь Труда – площадь Энергетиков. Но от водителей тут же посыпались жалобы: они считают, что теперь светофоры создают ещё большие пробки.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова