В долгах как в шелках: начальники оставили без зарплаты шесть сотен новосибирцев
К началу июля компании Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате на 19,1 миллиона рублей.
«Своевременно не получил заработную плату 601 человек. В среднем на одного работника приходилось по
В службе статистики уточнили, что в том числе 1,7 миллиона рублей компании задолжали работникам, которые были уволены в 2017 году или даже раньше.
Лидерами по объёму долгов оказались МУП «Теплосервис» (город Обь), ЗАО «Ордынская МТС» и МУП «Водоотведение» (Барабинск). На их долю приходится почти половина от общей суммы задолженности.
По сравнению с предыдущим месяцем долги по зарплате в области выросли. Как ранее рассказывали в Новосибирскстате, по состоянию на 1 июня организации были должны работникам 17,3 миллиона рублей.
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Ольга Хмелевская
Фото Екатерины Калиневич