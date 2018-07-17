В долгах как в шелках: начальники оставили без зарплаты шесть сотен новосибирцев

В Новосибирской области выросла задолженность по зарплате

К началу июля компании Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате на 19,1 миллиона рублей.







«Своевременно не получил заработную плату 601 человек. В среднем на одного работника приходилось по 31 702 рубля невыплаченной заработной платы», — сообщили в Новосибирскстате.







В службе статистики уточнили, что в том числе 1,7 миллиона рублей компании задолжали работникам, которые были уволены в 2017 году или даже раньше.





Лидерами по объёму долгов оказались МУП «Теплосервис» (город Обь), ЗАО «Ордынская МТС» и МУП «Водоотведение» (Барабинск). На их долю приходится почти половина от общей суммы задолженности.





По сравнению с предыдущим месяцем долги по зарплате в области выросли. Как ранее рассказывали в Новосибирскстате, по состоянию на 1 июня организации были должны работникам 17,3 миллиона рублей.

