Жить стало сложнее: в Новосибирской области выросла безработица

За прошедший год безработица в Новосибирской области росла быстрее, чем в других регионах страны

Новосибирская область оказалась российским лидером по росту безработицы.







К такому выводу пришли аналитики агентства РИА Рейтинг, сравнившие данные Росстата о доле безработных в разных регионах России по итогам трёх весенних месяцев 2017 и 2018 годов.





Как оказалось, в целом по России уровень безработицы снизился. Если в марте — мае прошлого года безработными числились 5,3% россиян, то этой весной показатель упал до 4,9%.







Безработица сократилась в 62 российских регионах. В Пензенской области она осталась на прежнем уровне, а в 22 регионах увеличилась. «Самый существенный рост <…> наблюдался в Новосибирской области, где безработица выросла на 1,1 процентных пункта и составила 6,7%», — сообщили авторы исследования.







Самый низкий уровень безработицы аналитики обнаружили в Москве (1,3%), Санкт-Петербурге (1,5%) и Ямало-Ненецком автономном округе (2%). Самой существенной оказалась доля безработных в Ингушетии (26,9%), Тыве (15%) и Чечне (14,1%).







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