Из кроссовера «Шкода Кадьяк» сделали купе — как BMW X6

Компания Skoda подготовила купеобразный вариант кроссовера Kodiaq, соответствующие изображения появились в базе министерства промышленности Китая. Модель при выходе на рынок получит приставку GT, что будет символизировать спортивность и активность.





Kodiaq GT





Спереди Kodiaq GT отличается от стандартной версии только бампером. Далее линия крыши делает характерный изгиб, превращая силуэт в купе. Сзади установлены новая светотехника и новый бампер.





«Длина Skoda Kodiaq GT равна 4634 мм, что на 63 мм меньше, чем у стандартного Kodiaq. Высота уменьшена на 27 мм, до 1649 мм», — уточняется в описании модели.





Кросс-купе будет производиться только с пятиместным салоном, семиместный вариант исключен, тогда как у обычного «паркетника» есть семиместная версия. Ожидается, что автомобиль поступит на рынок до конца текущего года. Напомним, в Новосибирске марку Skoda представляют два дилера — компании «Альт-Парк» и «Автомир Богемия Новосибирск».





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