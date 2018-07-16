«Смотрите, что я нашёл»: школьник, отравившийся спайсом, рассказал о том, как попал в больницу

Подросток до сих пор находится в больнице

Днём 15 июля четверо школьников попали в больницу из-за отравления курительной смесью — один из пострадавших рассказал корреспонденту НГС подробности происшествия.







По словам 15-летнего Егора К*, он вышел погулять вместе со своим приятелем и его друзьями по улице Зорге.





«Мы все просто гуляли, пошли в "Пятёрочку" сначала, потом пошли к "Марии-Ра", — объяснил подросток. — Там с "Марией-Ра" всегда куча мусора, я так скажу, если честно. И там, получается, в мусоре, как я понял, один из пацанов обнаружил данный пакетик. И после он нам показал, сказал: "Смотрите, что я нашёл". Далее этот пакетик я и ещё один мой друг, из-за которого мы вышли погулять, понюхали. Обычная ромашка, только не лечебная, а такой сладкий привкус. Это было сразу, я сразу понял, что это не просто лечебная ромашка, а что-то такое, запрещённое. Мы пошли за "девятину", за "девятиной" мы две сигареты её забили, а после выкурили. А дальше я не помню, что происходило».





Школьник пояснил, что «девятиной» они называют заброшенное двухэтажное здание возле остановки — в этом месте подростки часто гуляют. «Это всё реально случайно нашли, — подчёркивает Егор. — Возможно, кто-то случайно выкинул или сделал закладку. В ноябре прошлого года мы там же нашли колбочку, заполненную насваем. Пробовать не стали, потому что никто из нас насвай не кидает. Ромашку никто из данных людей не курил и не пробовал. Насчёт другого (других наркотиков. — А.И.) сказать не могу».





Егор объяснил, что от найденной смеси он ожидал «нормальный эффект», как от конопли, — о том, какое бывает состояние от конопли, мальчик подчеркнул, что сам не знает, а «просто слышал». Сам он ранее никогда никакие наркотики не употреблял. В этот раз Егор решил попробовать смесь, потому что «было интересно». Егор ушёл от вопроса о том, какой образ жизни ведут его приятели, пояснив только, что «в 12–13 лет я такой фигнёй не занимался».





По словам подростка, после того как он покурил смесь, ему стало плохо, он ничего не помнит. Кто именно вызвал скорую, Егор не знает.





В пресс-службе Следственного комитета ранее корреспонденту НГС рассказали, что подростки сами попросили проходивших мимо граждан вызвать им скорую медицинскую помощь. «В экстренном порядке несовершеннолетние были госпитализированы в медицинское учреждение, где подросткам оказана квалифицированная медицинская помощь», — подчеркнули в ведомстве.





По словам Егора, он до сих пор находится в больнице. С родителями мальчик ещё не виделся и не созванивался — школьник беседовал только с инспектором по делам несовершеннолетних, которая, как обычно, «попросила расписаться в протоколе». Подросток уточнил, что ранее он уже состоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.





В 2015 году Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления трех воспитанниц детского сада № 262 курительной смесью «Ромашка» — попробовав на прогулке наркотик на вкус, 5-летние девочки впали в кому. Чиновники заявили, что наркотик принесла с собой одна из девочек, а наркоконтроль уже обвинил в произошедшем отца одной из них. Сами родители дошкольниц говорят, что их дети во время прогулки нашли закладку наркоманов в песочнице, а воспитатель ничего не заметила. Детсадам дан приказ обыскивать утром всех приходящих детей.







*Имя изменено в рамках соблюдения требования законодательства РФ

