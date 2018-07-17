«Неприятно было»: молодой новосибирец случайно перепилил ногу бензопилой
Врачи новосибирской горбольницы
Пациента Александра Авсиевича выпишут из больницы
«Я дрова пилил, зацепилась, получается, шина за штаны, натянулось… И я упал на землю, ребята подбежали, ремнём перетянули, и ждали скорую.
Кровь ещё алая такая была — снег выпал 20 мая, а потом смотрю: ручеек уже тёмной крови пошел. Мы минут 30 скорую ждали. Уже спина замерзла, ждали очень долго», — рассказал корреспонденту НГС пострадавший.
Он отметил, что часто работал бензопилой и соблюдал технику безопасности, но в этот раз умение его подвело — возможно, это случилось из-за свободного кроя штанов.
«Скорая приехала — у меня шок ещё был, я не чувствовал боли, только почувствовал, когда пила заходила, — неприятно было.
На ногу взглянул — там дыра. Когда отпустил шок — я уже начал орать, материться», — вспоминает Авсиевич.
Пациента срочно отвезли в операционную.
По словам заместителя главного врача по хирургии ГКБ
Лечащий врач хирург Михаил Щеголев отметил, что пациенту проводили перевязки и активную терапию, чтобы побороть инфекцию.
«Однако завершён только первый, пусть и самый трудный, тяжёлый этап, но ещё предстоит длительный период восстановительного лечения,
реабилитации и этап реконструктивно-восстановительной хирургии», — объяснил Дмитрий Ковинько.
По его словам, у пациента хороший прогноз на выздоровление, хотя на 100% нога вряд ли восстановится — но во всяком случае он будет ходить сам. После выписки из ГКБ
Для семьи Авсиевича травма и долгая реабилитация может обернуться трудностями. «Сейчас не знаю, что будет: жена в декрете сидит, [ребёнку] два годика, ипотека у нас. Я зарабатывал деньги, нам хватало. Cложная очень ситуация, приняли решение продавать квартиру», — признался он.
Заместитель главного врача по хирургии добавил, что подобные случаи в больнице происходят редко, но недавно врачи приняли пациента, который полностью размозжил себе ногу при падении на мотоцикле. По словам Ковинько, ногу тому пациенту тоже удалось спасти.
Недавно НГС рассказывал о новосибирских врачах, которые вылечили мужчину со смертельно опасной патологией — она возникла после огнестрельного ранения 20-летней давности.
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Мария Морсина
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