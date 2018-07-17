«Неприятно было»: молодой новосибирец случайно перепилил ногу бензопилой

Сибиряк два месяца лежит в больнице после злополучного дня, когда он решил пилить дрова
Сибиряк два месяца лежит в больнице после злополучного дня, когда он решил пилить дрова

Врачи новосибирской горбольницы № 25 выписывают 33-летнего сибиряка, который чуть не лишился ноги из-за бензопилы. В больнице спасли ногу, но пациенту ещё предстоит восстановить мышцы и нервы.


Пациента Александра Авсиевича выпишут из больницы № 25 в ближайшие дни — он провёл здесь уже почти два месяца. Сибиряк попал в приёмное отделение хирургии с огромной раной и повреждением кости и сосудисто-нервного пучка голени 20 мая — он случайно перепилил ногу работающей бензопилой.


«Я дрова пилил, зацепилась, получается, шина за штаны, натянулось… И я упал на землю, ребята подбежали, ремнём перетянули, и ждали скорую. 


Кровь ещё алая такая была — снег выпал 20 мая, а потом смотрю: ручеек уже тёмной крови пошел. Мы минут 30 скорую ждали. Уже спина замерзла, ждали очень долго», — рассказал корреспонденту НГС пострадавший.


Он отметил, что часто работал бензопилой и соблюдал технику безопасности, но в этот раз умение его подвело — возможно, это случилось из-за свободного кроя штанов.


«Скорая приехала — у меня шок ещё был, я не чувствовал боли, только почувствовал, когда пила заходила, — неприятно было. 


На ногу взглянул — там дыра. Когда отпустил шок — я уже начал орать, материться», — вспоминает Авсиевич.


Сибиряку грозила ампутация из-за инфекции, но команда врачей смогла спасти ногу. На фото пациент с хирургами Дмитрием Ковинько и Екатериной Белобородовой
Сибиряку грозила ампутация из-за инфекции, но команда врачей смогла спасти ногу. На фото пациент с хирургами Дмитрием Ковинько и Екатериной Белобородовой


Пациента срочно отвезли в операционную.


По словам заместителя главного врача по хирургии ГКБ № 25 Дмитрия Ковинько, из-за массивного повреждения сосудов, нервов, кости и некроза тканей стоял вопрос об ампутации, но в итоге команде врачей нескольких отделений удалось спасти ногу.


Лечащий врач хирург Михаил Щеголев отметил, что пациенту проводили перевязки и активную терапию, чтобы побороть инфекцию.


«Однако завершён только первый, пусть и самый трудный, тяжёлый этап, но ещё предстоит длительный период восстановительного лечения, 


реабилитации и этап реконструктивно-восстановительной хирургии», — объяснил Дмитрий Ковинько.


По его словам, у пациента хороший прогноз на выздоровление, хотя на 100% нога вряд ли восстановится — но во всяком случае он будет ходить сам. После выписки из ГКБ № 25 новосибирец сможет восстановить мышцы и нервы в ноге, например, в областной больнице.


Для семьи Авсиевича травма и долгая реабилитация может обернуться трудностями. «Сейчас не знаю, что будет: жена в декрете сидит, [ребёнку] два годика, ипотека у нас. Я зарабатывал деньги, нам хватало. Cложная очень ситуация, приняли решение продавать квартиру», — признался он.


Заместитель главного врача по хирургии добавил, что подобные случаи в больнице происходят редко, но недавно врачи приняли пациента, который полностью размозжил себе ногу при падении на мотоцикле. По словам Ковинько, ногу тому пациенту тоже удалось спасти.


Недавно НГС рассказывал о новосибирских врачах, которые вылечили мужчину со смертельно опасной патологией — она возникла после огнестрельного ранения 20-летней давности.

Прочтений: 12988
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (69)69
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено