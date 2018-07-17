«Неприятно было»: молодой новосибирец случайно перепилил ногу бензопилой

Сибиряк два месяца лежит в больнице после злополучного дня, когда он решил пилить дрова

Врачи новосибирской горбольницы № 25 выписывают 33-летнего сибиряка, который чуть не лишился ноги из-за бензопилы. В больнице спасли ногу, но пациенту ещё предстоит восстановить мышцы и нервы.







Пациента Александра Авсиевича выпишут из больницы № 25 в ближайшие дни — он провёл здесь уже почти два месяца. Сибиряк попал в приёмное отделение хирургии с огромной раной и повреждением кости и сосудисто-нервного пучка голени 20 мая — он случайно перепилил ногу работающей бензопилой.







«Я дрова пилил, зацепилась, получается, шина за штаны, натянулось… И я упал на землю, ребята подбежали, ремнём перетянули, и ждали скорую.





Кровь ещё алая такая была — снег выпал 20 мая, а потом смотрю: ручеек уже тёмной крови пошел. Мы минут 30 скорую ждали. Уже спина замерзла, ждали очень долго», — рассказал корреспонденту НГС пострадавший.







Он отметил, что часто работал бензопилой и соблюдал технику безопасности, но в этот раз умение его подвело — возможно, это случилось из-за свободного кроя штанов.







«Скорая приехала — у меня шок ещё был, я не чувствовал боли, только почувствовал, когда пила заходила, — неприятно было.





На ногу взглянул — там дыра. Когда отпустил шок — я уже начал орать, материться», — вспоминает Авсиевич.







Сибиряку грозила ампутация из-за инфекции, но команда врачей смогла спасти ногу. На фото пациент с хирургами Дмитрием Ковинько и Екатериной Белобородовой





Пациента срочно отвезли в операционную.







По словам заместителя главного врача по хирургии ГКБ № 25 Дмитрия Ковинько, из-за массивного повреждения сосудов, нервов, кости и некроза тканей стоял вопрос об ампутации, но в итоге команде врачей нескольких отделений удалось спасти ногу.







Лечащий врач хирург Михаил Щеголев отметил, что пациенту проводили перевязки и активную терапию, чтобы побороть инфекцию.







«Однако завершён только первый, пусть и самый трудный, тяжёлый этап, но ещё предстоит длительный период восстановительного лечения,





реабилитации и этап реконструктивно-восстановительной хирургии», — объяснил Дмитрий Ковинько.







По его словам, у пациента хороший прогноз на выздоровление, хотя на 100% нога вряд ли восстановится — но во всяком случае он будет ходить сам. После выписки из ГКБ № 25 новосибирец сможет восстановить мышцы и нервы в ноге, например, в областной больнице.







Для семьи Авсиевича травма и долгая реабилитация может обернуться трудностями. «Сейчас не знаю, что будет: жена в декрете сидит, [ребёнку] два годика, ипотека у нас. Я зарабатывал деньги, нам хватало. Cложная очень ситуация, приняли решение продавать квартиру», — признался он.







Заместитель главного врача по хирургии добавил, что подобные случаи в больнице происходят редко, но недавно врачи приняли пациента, который полностью размозжил себе ногу при падении на мотоцикле. По словам Ковинько, ногу тому пациенту тоже удалось спасти.







Недавно НГС рассказывал о новосибирских врачах, которые вылечили мужчину со смертельно опасной патологией — она возникла после огнестрельного ранения 20-летней давности.

