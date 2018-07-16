Двух человек вытащили из горящего дома в Новосибирске (обновлено)
Сегодня вечером, 16 июля, пожар вспыхнул в частном секторе Советского района Новосибирска. Это случилось около 18:30 — именно тогда чёрный столб дыма от пожара увидели жители района и отдыхающие на пляже в Академгородке.
По словам начальника отдела ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева, огонь вспыхнул в частных домах посёлка Кирова в Советском районе. На месте работают пожарные и машина скорой помощи.
«Дом один сгорел, это точно. Бабушку и дедушку с лёгкими ожогами вытащили в машину скорой помощи. Живые», — сказал Юрий Перязев.
Как сообщил очевидец, пожар случился на улице Черемушной и огонь охватил уже четыре дома. Также жители посёлка сообщают о том, что слышат звуки взрывов газовых баллонов.
Причиной пожара в отделе ГО и ЧС Советского района называют грубые нарушения правил пожарной безопасности. По информации Юрия Перязева, от огня пострадало два деревянных дома, их тушат до сих пор.
В начале июля в Новосибирске случился еще одни серьезный пожар — тогда из многоквартирного дома в Ленинском районе вывели 40 человек.
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Елизавета Милованова
Фото очевидца