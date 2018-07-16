Новосибирцев позвали управлять дронами МЧС за 14 тысяч в месяц

На работу в МЧС приглашают специалистов не старше 40 лет

Новосибирцев позвали работать водителями, программистами и бухгалтерами в МЧС.







Объявления об актуальных вакансиях разместил Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Новосибирской области. В частности, он приглашает на службу программистов, инженеров связи и кадрового специалиста — им обещают зарплату от 35 тысяч рублей, зарплата служащих по контракту водителей начинается от 25 тысяч рублей. Также в центре открыты 9 вакансий для гражданских специалистов, например для бухгалтера (15–18 тысяч рублей), программиста (15–18 тысяч рублей), уборщика (12 тысяч рублей), водителя (12–14 тысяч рублей).







Также среди вакансий — инженер группы по применению беспилотных летательных аппаратов. За его работу ведомство обещает зарплату в размере 14–17 тысяч рублей.





«Соискатель должен быть не моложе 18 и не старше 40 лет, а также иметь устойчивое желание к службе в МЧС России, чтобы помогать своей работой людям. Кроме того, на вакантные аттестованные должности в рядах МЧС России могут претендовать кандидаты с российским гражданством, высшим образованием, не привлекавшиеся к уголовной ответственности, признанные годным к военной службе и не имеющие ограничений по здоровью. Предпочтительна также постоянная регистрация в Новосибирской области», — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.







Кандидаты в водители должны иметь водительские права четырёх категорий — В, С, D, Е и стаж работы не меньше 5 лет.







Узнать более подробную информацию о вакансиях можно по телефону 217–68–03 с 10:00 до 13:00 с понедельника по четверг, уточнили в МЧС.







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