Трём новосибирцам предъявили обвинение за рассылку в мессенджере

Следователи считают, что обвиняемые рассылали сообщения с призывами к беспорядкам
Следователи считают, что обвиняемые рассылали сообщения с призывами к беспорядкам

Следователи предъявили обвинение трём новосибирцам, которые призывали к массовым беспорядкам в День народного единства.


«39-летний житель Новосибирска, являющийся участником запрещённого объединения националистической направленности "Артподготовка" совместно с 56- и 51-летними единомышленниками посредством одного из интернет-мессенджеров опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам в городе Новосибирске 4–5 ноября 2017 года», — сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.


Ранее в Следственном комитете рассказывали, что этой рассылкой заинтересовались областная полиция и ФСБ. Они вычислили авторов сообщений и нашли в их квартирах более 20 бутылок с зажигательной смесью (так называемым «коктейлем Молотова»), рации, ножи, гладкоствольное оружие и патроны к нему. Точное число подозреваемых следователи тогда не раскрывали.


Сейчас обвиняемые начинают знакомиться с материалами уголовного дела. Двое из них сейчас в СИЗО, ещё один — под подпиской о невыезде. В зависимости от роли каждого, мужчины обвиняются в призыве к массовым беспорядкам, в подготовке к их организации и участию в них, а также в пособничестве незаконному обороту оружия.

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