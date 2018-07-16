Поела грибов и чуть не погибла: молодая сибирячка попала в реанимацию на три недели
Врачи новосибирской инфекционной больницы
Девушка работала волонтёром в детской организации, которая закупила консервированные грибы для приготовления супов.
«Одна из банок, которая не была до конца использована, она была открыта, и какое-то количество продуктов находилось в этой банке — они простояли в холодильнике. Но почему-то так случилось, что она решила их попробовать», — объяснила корреспонденту НГС главный врач инфекционной больницы Лариса Позднякова.
Из-за грибов девушка серьёзно заболела. Она попала в больницу с ботулизмом — тяжёлым токсико-инфекционным заболеванием с поражением нервной системы.
«Со стороны нервной системы были серьёзные проблемы. Она у нас находилась в отделении реанимации около 3 недель. И потом уже была переведена в отделение для дальнейшего лечения, реабилитации, восстановления. Слава Богу, ушла здоровая, счастливая, на своих ногах <...> Редкая патология на сегодняшний день, редко мы с ней встречаемся, но тем не менее быстро была диагностирована, быстро начата терапия специфическая. Человек не то что не погиб, человек вышел отсюда здоровым», — отметила инфекционист.
По словам Ларисы Поздняковой, врачи редко встречают это заболевание из-за того, что качество продуктов «сейчас проверяется, контролируется», — случай с девушкой был первым за пять лет.
Сегодня следователи сообщили, что четверо подростков отравились курительной смесью — скорая отвезла их в больницы. СК выясняет причины и условия, при которых отравились дети, назначена судебная экспертиза.
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Мария Морсина
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