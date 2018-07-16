Махал косой и угрожал: пенсионера отдали под суд за стычку с хозяином собаки

Пожилой мужчина поссорился с соседом из-за собаки и начал размахивать косой

В Новосибирске под суд пойдёт 81-летний пенсионер: пожилого мужчину обвиняют в том, что он пригрозил убить гулявшего с собакой соседа.







Ссора случилась в прошлом месяце на улице Пойменной, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова.







Как следует из материалов уголовного дела, 17 июня обвиняемый встретил на дороге своего 55-летнего соседа, который гулял с собакой без намордника. Это не понравилось пенсионеру, и он начал угрожать владельцу пса.







«Находясь в непосредственной близости от соседа, держа при этом в руках инструмент для скашивания травы, а именно косу, высказал в адрес последнего словесную угрозу убийством: "Зарублю, убью" — и в подтверждение своих слов неоднократно сверху вниз стал замахиваться косой», — описала ситуацию Евгения Дампилова.







По её словам, сам потерпевший во время расследования дела пояснял, что шёл гулять с собакой в лесу неподалёку от дома. Пса он держал на поводке. Но попавшийся навстречу сосед заявил: «Возвращайся назад, здесь не пройдёшь». После этого между мужчинами завязалась ссора, во время которой пенсионер пригрозил: «Я тебя либо убью, либо обрублю ноги собаке» — и стал замахиваться косой.







Теперь пенсионер пойдёт под суд за «угрозу убийством» (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска Александр Фомин уже утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу.







Как уточнила Евгения Дампилова, свою вину обвиняемый не признал. Мужчина заявил, что угрожал не соседу, а только его собаке и замахивался косой именно на неё, поскольку она «очень громко лаяла».







Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска.





Ранее в Новосибирске состоялся суд над 29-летним Владимиром Кузевановым, который избил напуганного собакой мужчину на детской площадке в «Родниках».

