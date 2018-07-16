Прохожие вызвали скорую: первые подробности отравления четверых школьников спайсами

Сейчас все четверо подростков находятся в больнице
Сейчас все четверо подростков находятся в больнице

Следственный комитет Новосибирской области начал проверку по факту отравления четверых подростков курительной смесью.


По информации следователей, инцидент произошёл 15 июля в Кировском районе Новосибирска.


«По данным следствия, вечером 15 июля во дворе одного из домов по улице Зорге четверо подростков возраста от 10 до 15 лет употребили вещество неустановленного происхождения. Через непродолжительное время их состояние стало ухудшаться и они попросили проходивших мимо граждан вызвать скорую медицинскую помощь. В экстренном порядке несовершеннолетние были госпитализированы в медицинское учреждение, где подросткам оказана квалифицированная медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.


Сейчас для определения отравляющего вещества назначена судебная экспертиза. Следователи устанавливают причины и условия, при которых отравились дети.


В минздраве Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что сейчас подростки находятся в больнице. 


«Они все в удовлетворительном состоянии находятся. Назвать больницу не можем», — коротко прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.


В Новосибирской станции скорой помощи корреспонденту НГС сообщили, что вызов поступил вчера около 15:00.


«Адрес точный назвать не можем. Кировский район, улица Зорге», — сообщила корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.


В 2015 году Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления трех воспитанниц детского сада № 262 курительной смесью «Ромашка» — попробовав на прогулке наркотик на вкус, 5-летние девочки впали в кому. Чиновники заявили, что наркотик принесла с собой одна из девочек, а наркоконтроль уже обвинил в произошедшем отца одной из них. Сами родители дошкольниц говорят, что их дети во время прогулки нашли закладку наркоманов в песочнице, а воспитатель ничего не заметила. Детсадам дан приказ обыскивать утром всех приходящих детей. 

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