Хоккеисты и чирлидеры «Сибири» решили помыть машины болельщиков
Игроки новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» пообещали помыть машины своих болельщиков.
«Хоккеисты и девушки из группы поддержки 21 июля с 12:00 до 14:00 станут мойщиками автомобилей! Стоимость благотворительной мойки — 1000 рублей. Все вырученные средства будут переданы на благотворительность», — сообщили в пресс-службе «Сибири».
В хоккейном клубе уточнили, что смогут помыть только 32 легковых машины. Записаться на автомойку можно по почте pressa@hcsibir.ru.
«Первые 32 адресата получат ответное письмо с реквизитами для перечисления средств. После получения клубом подтверждающих документов о зачислении денег претендент будет включен в список участников», — добавили в ХК «Сибирь».
Ранее хоккейный клуб «Сибирь» продал на аукционе свитера своих игроков, чтобы собрать деньги на игровую площадку для детского дома-интерната.
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Ольга Хмелевская
Фото Елены Громковой из архива НГС