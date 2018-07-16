Хоккеисты и чирлидеры «Сибири» решили помыть машины болельщиков

Хоккеисты и чирлидеры «Сибири» обещают помыть 32 легковых машины
Хоккеисты и чирлидеры «Сибири» обещают помыть 32 легковых машины

Игроки новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» пообещали помыть машины своих болельщиков.


«Хоккеисты и девушки из группы поддержки 21 июля с 12:00 до 14:00 станут мойщиками автомобилей! Стоимость благотворительной мойки — 1000 рублей. Все вырученные средства будут переданы на благотворительность», — сообщили в пресс-службе «Сибири».


В хоккейном клубе уточнили, что смогут помыть только 32 легковых машины. Записаться на автомойку можно по почте pressa@hcsibir.ru.


«Первые 32 адресата получат ответное письмо с реквизитами для перечисления средств. После получения клубом подтверждающих документов о зачислении денег претендент будет включен в список участников», — добавили в ХК «Сибирь».


Ранее хоккейный клуб «Сибирь» продал на аукционе свитера своих игроков, чтобы собрать деньги на игровую площадку для детского дома-интерната.

Прочтений: 1848
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено