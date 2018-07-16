Ещё и сэкономят: пятеро новосибирцев решили прожить месяц на 10 тысяч

Сегодняшний завтрак участника проекта — Егора Соверенского
Сегодняшний завтрак участника проекта — Егора Соверенского

Пятеро новосибирцев решили повторить «Голодные игры» НГС и выжить на 10 тысяч рублей в месяц. Они назвали свой эксперимент «По красной цене» — в честь ценников в магазине, по которым можно экономить. В проекте НГС осенью 2017 года участвовали два новосибирца, которые в течение месяца должны были прожить на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — на тот момент в Новосибирской области он был равен 10 000 рублей.


Сейчас, по данным на 1 мая 2018 года, МРОТ по всей стране составил 11 163 рубля, с учётом регионального коэффициента в Новосибирской области — 13 953, с учётом 13% НДФЛ — 12 139. Участники нового проекта решили вычесть определённую сумму на коммунальные платежи, поэтому прожить они хотят на 9361 рубль и 76 копеек.


Маргарита Корболина прислала чеки после своего похода в магазин
Маргарита Корболина прислала чеки после своего похода в магазин


«Инициатором, а также участником проекта является Маргарита Корболина, которая как-то позвонила мне и сказала, что прочитала статьи на НГС о проекте "Голодные игры", где описывалось, как два человека выживали в течение месяца на МРОТ. Её это заинтересовало, она решила испытать себя в таком же формате. У меня был проект, где я выкладывал различные тексты, меня заинтересовало предложение, и мы вместе начали делать посты. К нам стали подключаться люди. Дошло до того, что к нам присоединились две девушки, у которых есть дети, из Ростова-на-Дону. То есть уже всероссийский формат», — рассказал корреспонденту НГС участник проекта Егор Соверенский.


Из Новосибирска в эксперименте участвуют пять человек. Маргарита Корболина работает в Музее погребальной культуры экскурсоводом, планирует победить в проекте и даже сэкономить на еде, сумев сохранить часть денег, предназначенных для покупки продуктов. Егор Соверенский — сотрудник муниципального учреждения, участие в проекте его не пугает. У Натальи Куприной нет постоянной работы, она подрабатывает в магазине, продающем электронные сигареты, планирует прожить на малое количество денег и при этом ни в чём себе не отказывать. Четвертый участник — фотограф-фрилансер Анастасия Харина говорит, что не уверена, что тратит в месяц меньше. Анна Тягунова работает аниматором. Она вегетарианец, поэтому рассчитывает ни в чём себе не отказывать на эту сумму.


Наталья Куприна прислала фотографию своего ужина 15 июля
Наталья Куприна прислала фотографию своего ужина 15 июля


К ним присоединились девушки из Ростова-на-Дону, которые живут вместе и воспитывают двух дочек, которые ходят в детский сад. Кристина Никитенко — домохозяйка, подрабатывает фотографом, отмечает, что участие в проекте ничего не стоит, потому что и так приходится жить на эту сумму, согласилась от скуки. Эля Успенская работает дизайнером и любит социальные эксперименты.


Участники не проходили медицинское обследование, как те, кто участвовал в «Голодных играх», но замерили рост, вес, обхват груди, талии и бёдер. Они хотят учесть ошибки предыдущего проекта: по их мнению, не всегда новосибирцы хорошо продумывали свой рацион.


Набор продуктов Маргариты Корболиной
Набор продуктов Маргариты Корболиной


«Когда я смотрел статьи, как участники выживали на МРОТ, видел кучу ошибок. Девушка не закупилась сразу продуктами, не продумала свой рацион. Каждый участник у нас продумывает всё по-своему: кто-то закупается сразу большим количеством продуктов, кто-то — каждый день. Мы не отрицаем стороннюю помощь — если нас могут угостить, почему бы и нет. Если не в денежном эквиваленте», — поясняет Егор Соверенский.


Проект стартовал вчера,15 июля, и продлится до 15 августа. Если кто-то из участников потратит все деньги раньше, то он выбывает. Каждый вечер участники проекта будут сбрасывать фотографии с чеками и едой, а также с описанием своих впечатлений в общий чат. По желанию подписчиков эта информация будет выкладываться в общий доступ.


Участники высылают в общий чат свои покупки за день 
Участники высылают в общий чат свои покупки за день 


Вчера все участники скинули информацию о своём первом дне. «Я был у друга, поэтому завтраком меня накормил он. Я потратил 20 рублей на метро, чтобы доехать на работу, обедал дома гренками и кофе, вечером поел творог. Я пытаюсь по минимуму есть. Два участника закупились серьёзно — примерно на 3 тысячи рублей», — описывает первый день Соверенский.


НГС будет следить за ходом эксперимента и публиковать репортажи о жизни участников проекта.


В «Голодных играх» изначально хотели принимать участие три человека: они прошли медицинское обследование — одному из них врачи не разрешили начать проект. На третьей неделе у обоих участников эксперимента практически закончились деньги, хотя их никто не ограничивал в ужинах у друзей и так далее. После проекта здоровье одного из участников ухудшилось.

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