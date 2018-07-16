Незаметная кофейня с улицы Ленина открыла второе заведение на проспекте Маркса

Кофейня Brewsell заработала на первом этаже жилого дома на проспекте Карла Маркса. Это второе заведение под таким названием — первое работает уже три года на улице Ленина.







В заведении работает пока только один зал





«Секретная городская кофейня», как называют её владельцы заведения, заняла помещение с торца в стоящей во дворах пятиэтажке. Так же, как и первое заведение на Ленина, которое расположено в торговой галерее «Пассаж» рядом с «Универсамом», заметить с дороги вывеску новой кофейни непросто. По стечению обстоятельств, впрочем, козырек, который достался кофейне от прежнего арендатора — банка «Восточный» — имеет почти такой же синий цвет, как логотип Brewsell.





В кофейне на Маркса доступен пока только один зал, где расположена стойка с кофемашиной и один общий стол на 6 посадочных мест. В помещении есть ещё один зал примерно такого же размера, но там пока идёт ремонт.







Кофейня заняла помещение, где раньше работало отделение банка





Кофейня Brewsell открылась в 2016 году и первоначально называлась «Интеллигенция», но владельцы почти сразу после открытия переименовали свое заведение в Brewsell (от англ. brew — варить и sell — продавать).







В кофейне делают напитки на основе семи видов «альтернативного» молока





Особенностью заведения с самого начала стало то, что здесь используют для приготовления кофейных напитков максимально возможное количество альтернативных видов молока — соевое, кокосовое, миндальное и другие виды.







В Brewsell принципиально не делают эспрессо, но чашечки для него все равно держат на всякий случай





Другой необычной чертой можно считать принципиальное отсутствие в меню эспрессо. На вопрос, зачем в таком случае на кофемашине стоят маленькие кофейные чашечки, бариста ответила: «Это для нас, мы же должны понимать, из чего мы готовим напитки».







Всем комнатным растениям даны личные имена. Этот фикус, например, зовут Наташа





Кроме бариста в заведении на Маркса можно пообщаться с растениями — все цветы в зале имеют имена собственные и указаны на горшках.







Brewsell открылась неподалеку от «хипстерского кластера» — здания на проспекте Карла Маркса, 47, где уже работают кофейни «Академия Кофе», Organic Coffee и мясное кафе BarBQ. Последним по счёту здесь открылся итальянский фастфуд из Омска «Хочу карбонару».

