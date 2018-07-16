Незаметная кофейня с улицы Ленина открыла второе заведение на проспекте Маркса

Кофейня Brewsell заработала на первом этаже жилого дома на проспекте Карла Маркса. Это второе заведение под таким названием — первое работает уже три года на улице Ленина.


В заведении работает пока только один зал
В заведении работает пока только один зал


«Секретная городская кофейня», как называют её владельцы заведения, заняла помещение с торца в стоящей во дворах пятиэтажке. Так же, как и первое заведение на Ленина, которое расположено в торговой галерее «Пассаж» рядом с «Универсамом», заметить с дороги вывеску новой кофейни непросто. По стечению обстоятельств, впрочем, козырек, который достался кофейне от прежнего арендатора — банка «Восточный» — имеет почти такой же синий цвет, как логотип Brewsell.


В кофейне на Маркса доступен пока только один зал, где расположена стойка с кофемашиной и один общий стол на 6 посадочных мест. В помещении есть ещё один зал примерно такого же размера, но там пока идёт ремонт.


Кофейня заняла помещение, где раньше работало отделение банка
Кофейня заняла помещение, где раньше работало отделение банка


Кофейня Brewsell открылась в 2016 году и первоначально называлась «Интеллигенция», но владельцы почти сразу после открытия переименовали свое заведение в Brewsell (от англ. brew — варить и sell — продавать).


В кофейне делают напитки на основе семи видов «альтернативного» молока
В кофейне делают напитки на основе семи видов «альтернативного» молока


Особенностью заведения с самого начала стало то, что здесь используют для приготовления кофейных напитков максимально возможное количество альтернативных видов молока — соевое, кокосовое, миндальное и другие виды.


В Brewsell принципиально не делают эспрессо, но чашечки для него все равно держат на всякий случай
В Brewsell принципиально не делают эспрессо, но чашечки для него все равно держат на всякий случай


Другой необычной чертой можно считать принципиальное отсутствие в меню эспрессо. На вопрос, зачем в таком случае на кофемашине стоят маленькие кофейные чашечки, бариста ответила: «Это для нас, мы же должны понимать, из чего мы готовим напитки».


Всем комнатным растениям даны личные имена. Этот фикус, например, зовут Наташа
Всем комнатным растениям даны личные имена. Этот фикус, например, зовут Наташа


Кроме бариста в заведении на Маркса можно пообщаться с растениями — все цветы в зале имеют имена собственные и указаны на горшках.


Brewsell открылась неподалеку от «хипстерского кластера» — здания на проспекте Карла Маркса, 47, где уже работают кофейни «Академия Кофе», Organic Coffee и мясное кафе BarBQ. Последним по счёту здесь открылся итальянский фастфуд из Омска «Хочу карбонару».

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