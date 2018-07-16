Крохотный жеребёнок показался публике в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке Р.А. Шило показали новорожденного жеребёнка породы аппалуза.


Фотографии с информацией о животном появились на официальной странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте» днём 16 июля.


«Порода выведена на основе лошадей породы аппалуза путём селекции, направленной на уменьшение роста. Сами лошади породы аппалуза появились в результате народной селекции североамериканского индейского племени не-персе в районе реки Палоуз. В последствии на основе уцелевших лошадей индейцев специфической чубарой масти была создана ныне существующая порода — аппалуза пони», — рассказали в зоопарке.


В зоопарке отметили, что первое потомство аппалуза пони принесли в Новосибирске в 2017 году.



На прошлой неделе новосибирский фотограф Владимир Шадрин сфотографировал детёныша такинов, который недавно родился в зоопарке.

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