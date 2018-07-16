Беременные сибирячки с ВИЧ получили маленькую поликлинику в центре Новосибирска

Новое отделение открылось в одном из корпусов инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных

В инфекционной больнице № 1 в центре Новосибирска заработало новое отделение для детей и женщин с ВИЧ — из-за большого количества пациентов пришлось разделить потоки больных.







Новое отделение для беременных женщин и детей с ВИЧ открылось в городской инфекционной больнице № 1 на улице Семьи Шамшиных, 40. В соседнем здании работает поликлиника Центра СПИД, и до середины июля все пациенты с ВИЧ наблюдались там.







«[Открылось] не очень большое подразделение, но тем не менее это отдельный вход, это отдельная регистратура с отдельным телефоном дозвона, потому что не всегда просто дозвониться, записаться. Дальше это совершенно отдельная процедурная, комната ожидания, здесь же работает психолог, для удобства всё сделано сегодня», — рассказала главный врач инфекционной больницы, главный инфекционист региона Лариса Позднякова.







В отделении — своя регистратура





Кроме отдельного приёма инфекционистов пациентки получили гардеробную и место для колясок.







По словам Ларисы Поздняковой, врачи обсуждали проект отделения и с пациентами — они поддержали идею, что потоки больных нужно разделить.







До этого дети и взрослые с ВИЧ наблюдались в одной поликлинике





«На заборе крови дети плачут, дети нервничают — огромное количество людей, конечно, с детьми это очень тяжело», — добавила главный врач.







Кроме инфекционистов в отделении работает психолог





Она добавила, что в Новосибирской области зарегистрированы 360 детей с ВИЧ — беременных сибирячек с вирусом в регионе примерно столько же. Всего в области, по официальным данным, живут 34 тысячи ВИЧ-инфицированных людей.







Ранее в Новосибирске прошла необычная акция — на набережной Оби почтили память погибших людей, которые болели ВИЧ. Активисты раздавали прохожим, правильно отвечающим на вопросы, как передаётся ВИЧ, красные шары и презервативы.

