Беременные сибирячки с ВИЧ получили маленькую поликлинику в центре Новосибирска
В инфекционной больнице
Новое отделение для беременных женщин и детей с ВИЧ открылось в городской инфекционной больнице
«[Открылось] не очень большое подразделение, но тем не менее это отдельный вход, это отдельная регистратура с отдельным телефоном дозвона, потому что не всегда просто дозвониться, записаться. Дальше это совершенно отдельная процедурная, комната ожидания, здесь же работает психолог, для удобства всё сделано сегодня», — рассказала главный врач инфекционной больницы, главный инфекционист региона Лариса Позднякова.
Кроме отдельного приёма инфекционистов пациентки получили гардеробную и место для колясок.
По словам Ларисы Поздняковой, врачи обсуждали проект отделения и с пациентами — они поддержали идею, что потоки больных нужно разделить.
«На заборе крови дети плачут, дети нервничают — огромное количество людей, конечно, с детьми это очень тяжело», — добавила главный врач.
Она добавила, что в Новосибирской области зарегистрированы 360 детей с ВИЧ — беременных сибирячек с вирусом в регионе примерно столько же. Всего в области, по официальным данным, живут 34 тысячи ВИЧ-инфицированных людей.
Ранее в Новосибирске прошла необычная акция — на набережной Оби почтили память погибших людей, которые болели ВИЧ. Активисты раздавали прохожим, правильно отвечающим на вопросы, как передаётся ВИЧ, красные шары и презервативы.
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Мария Морсина
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