Будет жарить: в Новосибирске задержится тёплая погода
Синоптики составили прогноз на ближайшие два дня: в Новосибирске задержится жаркая погода без осадков.
«В городе мы ожидаем погоду без осадков. <…> Ветер северо-восточный с переходом 19-го числа на юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/c. Ночные температуры одинаковые на все три ночи:
Согласно прогнозу, завтра днём воздух в Новосибирске прогреется до
«Однородный характер погоды. Существенно ничего не меняется: ни давление, ни ветер. Однородная воздушная масса», — добавила Виноградова.
Жара вернулась в Новосибирск в конце позапрошлой недели: до этого через территорию региона проходила серия холодных фронтов с ветром, дождями и грозами. Но при этом несколько дней назад новосибирцы заметили над городом серую дымку — она сопровождалась запахом гари. Синоптики пояснили, что эту пелену принёс восточный ветер: она возникла из-за лесных пожаров в Красноярском крае.
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Александр Сильченко
Фото Анны Золотовой