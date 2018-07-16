Будет жарить: в Новосибирске задержится тёплая погода

Жара в Новосибирске задержится ещё как минимум на два дня
Жара в Новосибирске задержится ещё как минимум на два дня

Синоптики составили прогноз на ближайшие два дня: в Новосибирске задержится жаркая погода без осадков.


«В городе мы ожидаем погоду без осадков. <…> Ветер северо-восточный с переходом 19-го числа на юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/c. Ночные температуры одинаковые на все три ночи: +14…+16 градусов», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Согласно прогнозу, завтра днём воздух в Новосибирске прогреется до +25…+27 градусов. 18 июля будет чуть теплее: воздух прогреется до +26…+28 градусов. В четверг, 19 июля, дневной температурный фон составит +27…+29 градусов.


«Однородный характер погоды. Существенно ничего не меняется: ни давление, ни ветер. Однородная воздушная масса», — добавила Виноградова.


Жара вернулась в Новосибирск в конце позапрошлой недели: до этого через территорию региона проходила серия холодных фронтов с ветром, дождями и грозами. Но при этом несколько дней назад новосибирцы заметили над городом серую дымку — она сопровождалась запахом гари. Синоптики пояснили, что эту пелену принёс восточный ветер: она возникла из-за лесных пожаров в Красноярском крае. 

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