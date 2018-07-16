Видео: хромой лось вышел к рыбакам под Новосибирском

Лось вышел из леса недалеко от рыбачащих людей
Лось вышел из леса недалеко от рыбачащих людей

Вчера, 15 июля, житель коттеджного посёлка «Берёзки-2» Алексей увидел в пригороде Новосибирска хромого лося: животное со сломанной ногой вышло из леса недалеко от рыбаков. 


По словам жителя посёлка Алексея, инцидент произошёл вчера днём. 


«Ну была история вчера, да. Сосед рыбачил вчера и в какой-то момент прислал мне видео со словами: "Лось вышел из травы и пошёл дальше". На видео видно, что у лося лапа сломана, хромает на неё. <…> Я подумал, что надо что-то делать с этим. Решил поискать концы, посмотреть, кто этим занимается и чем могут помочь. Начали с Google, а закончили зоопарком, приёмной губернатора и службой охраны природы. Человек приехал, нашёл его <…> Люди из зоопарка сказали, что нужно всё делать через приёмную губернатора, чтобы не посчитали браконьерством», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Алексей.


По его словам, сегодня, 16 июля, с ним связался представитель областного управления по охране животного мира и сообщил, что лось ушёл в лес, а его здоровью ничего не угрожает.


«Сказал, что всё будет хорошо и извлекать из природы лося не надо. Главное, чтобы люди не тревожили», — добавил Алексей.


Видео предоставлено читателем НГС Алексеем


Пресс-секретарь «Центра реабилитации диких животных» Алиса Богомолова рассказала, что нужно делать в подобных ситуациях. По её словам, при встрече с диким животным к нему нельзя приближаться.


«Даже если у него кровь, даже если он лежит неподвижно и просто дышит, может случиться так, что, испугавшись, он встанет и покалечит либо вас, либо тех, кто встретится ему на пути! Что делать? Звонить на горячие линии МАСС, МЧС, управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Новосибирской области, звонить в ДПС ГИБДД, если животное на проезжей части либо перебегало проезжую часть в сторону населённого пункта. Кроме того, можно обратиться в наш центр, чтобы волонтёры помогли сориентироваться, как нужно поступать дальше. Эта же информация относится и к другим крупным и опасным диким животным, которых вы можете повстречать», — добавила Алиса Богомолова.


В конце июня на федеральных трассах в Новосибирской области определили места, где появятся знаки «Дикие животные», — в этом году только на Чуйском тракте автомобили сбили уже 4 лосей.

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