Мэрия предложила запустить ещё одну маршрутку до ЖК «Новомарусино»

В мэрии предлагают, чтобы новая маршрутка ходила от станции метро «Студенческая» до ЖК «Новомарусино»

Муниципальный Центр управления городским автоэлектротранспортом начал опрос среди новосибирцев — у горожан решили спросить, нужно ли запускать маршрутку от станции метро «Студенческая» до ЖК «Новомарусино».







Опрос стартовал на сайте ЦУГАЭТ. Проголосовать за или против нового маршрута горожане смогут до 19 июля.







Мэрия предлагает, чтобы маршрутка ходила от станции метро «Студенческая» по Геодезической, Блюхера, Ватутина, Широкой, по площадям Труда и Энергетиков, по Станционной и 2-й Станционной на улицу Большую. На сайте ЦУГАЭТ поясняется, что введение нового маршрута рассматривают из-за активной застройки жилых массивов «Новомарусино» и «Дивногорский», в связи с которой вырос и поток пассажиров.







Власти решают, нужен или нет дополнительный транспорт до строящегося микрорайона





На момент публикации новости в опросе приняли участие 38 человек. 17 из них отдали голоса за новый маршрут, 12 выступили против, ещё 9 опрошенных предпочли воздержаться.



