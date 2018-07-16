Каморки больше не нужны: в Новосибирске стали строить меньше квартир-студий

Наибольшей популярностью студии пользовались, когда у новосибирцев было больше денег

Количество квартир-студий в новостройках сократилось на 27,5%: если год назад число таких предложений составляло 1826, то к июлю 2018 года их осталось 1323, подсчитали аналитики N1.RU.







При этом их стоимость по городу неравномерна: например, в большинстве районов цены на студии выросли в среднем на 5–10%, а в Кировском и Октябрьском районах, наоборот, упали на 15–20%. По предположению экспертов, причиной может случить, с одной стороны, сократилось число вариантов в дорогих жилых комплексах, с другой, их стало больше в домах класса эконом.







Одной из причин также можно считать снижение доходов покупателей. «Студии в новостройках — одни из самых дешёвых объектов на рынке, но максимальный спрос на них был в период, когда доходы людей росли. Например, их покупали родители вчерашним студентам или чтобы вложить накопления, — считает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — После падения уровня жизни этот тип квартир стал менее востребован, так как спрос перешёл в сегмент семейных квартир».







Квартиру-студию в Новосибирске сейчас можно купить в среднем за 1,42 миллиона рублей. Самые дорогие квартиры продают в Заельцовском районе — здесь средняя цена вырастает до 2,1 миллиона рублей, самые дешёвые студии нашлись в Первомайке — они стоят в среднем 1,24 миллиона рублей. При этом разница в площади между дорогими и дешёвыми студиями составила около 8 кв. м и варьируется от 24 до 32 кв. м: чем дороже квартира, тем она просторнее.







Больше всего маленьких квартир продают в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах — здесь сосредоточено около 70% всех вариантов в продаже. В частности, в этих районах продают самые тесные квартиры, отмечали аналитики в прошлом году. Сложнее всего найти студию в Советском и Центральном районах: на них приходится лишь 3% от общего числа предложений.