Спасатели достали из воды два окоченевших тела

Тела мужчин достали из-под воды на пляже «Золотой Берег» и из озера Собачье

В воскресенье, 15 июля, в Новосибирске спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы вытащили из воды тела двух мужчин.







По информации спасателей, первый случай произошёл в Советском районе на пляже «Золотой Берег». Тело мужчины в Обском море обнаружили водолазы.





«Это тот мужчина, который пропал в воде 14 июля. Там была компания, заявила девушка, что пропал парень 37 лет. В субботу вечером оперативная группа отряда походила, поискали, но не нашли. На воскресенье к нам пришла заявка на поисковые работы. На место вышла водолазная группа, и в течение часа удалось его найти», — пояснил корреспонденту НГС заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.





Также вчера полиция попросила спасателей достать тело из озера Собачьего в Октябрьском районе.





«Это за "Континентом", за "Лентой". От полиции поступила информация, что всплыл труп в этом водоёме. Спасатели выехали и извлекли тело из воды. Мужчина в брюках, без майки и в туфлях. На вид лет 50-60. <...> В воде он был довольно-таки давно», — добавил Константин Максимов.





На пляже «Золотой Берег» в микрорайоне «ОбьГЭС» работали водолазы





В конце июня новосибирские спасатели достали мёртвого мужчину из Оби — следователи возбудили уголовное дело.

