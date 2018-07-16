«Субару» вылетел в кювет на Пашинском шоссе: на месте работали спасатели
Ночью 16 июля на Пашинском шоссе в Новосибирске водитель автомобиля Subaru не справился с управлением и вылетел в кювет.
Информацию о ДТП корреспонденту НГС подтвердил источник в правоохранительных органах.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, на место аварии выезжали спасатели. «Обесточили автомобиль, тушения не было», — коротко сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что спасатели прибыли на место в 3:06.
Как пишут очевидцы последствий аварии в социальных сетях, в ДТП погиб мужчина — от полученных травм он умер на месте.
На днях НГС также сообщал о крупном ДТП в Первомайском районе Новосибирска. В аварии пострадали мостостроители.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова