Под Новосибирском утонула 14-летняя школьница (обновлено)

Трагедия произошла вечером 15 июля
Трагедия произошла вечером 15 июля

Вечером 15 июля в Искитиме Новосибирской области утонула 14-летняя девочка. 


В пресс-службе Аварийно-спасательной службы Новосибирской области информацию о случившемся подтвердили.


«Пока никаких подробностей нет. Будут позже», — коротко прокомментировали корреспонденту НГС в ведомстве.


По информации портала «Весь Искитим», инцидент произошёл вечером на пляже Индустриальный, где утонувшая девочка купалась с братом.


После публикации в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области сообщили, что девочка переплывала реку Бердь.


«Сильное течение, очевидцы смогли спасти молодого человека, но пока не можем сказать, пострадал он или нет. Девушку очевидцам спасти не удалось. Сейчас по факту случившегося проводится проверка», — пояснили в ведомстве.
 

Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.


В прошлые выходные новосибирские спасатели МАСС вытащили из тонущей в Оби лодки троих рыбаков: судно перевернулось во время шторма в районе посёлка Морской. 

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