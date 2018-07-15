На крыше жилого дома в Советском районе Новосибирска поселилась семья редких птиц

Птенец сапсана спланировал на крышу ТЦ
Птенец сапсана спланировал на крышу ТЦ

«Событие лета - на крыше дома загнездился краснокнижный сокол-сапсан. Весь день по двору бегают орнитологи, фотографы с телевиками и местные активисты, изучают птенца на крыше ТЦ и беспокойную мамашу на крыше дома. Соколиный крик по двору стоит уже два месяца. Голубей во дворе не осталось. Жара. Орнитогод.», - сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» Андрей Стародубцев.


«Семья сапсанов поселилась, судя по всему, на крыше жилого дома. Сегодня их птенец планировал с дома на Балтийской улице на Шлюзе, наверное, учился летать. И оказался на крыше двухэтажного торгового центра, который стоит рядом с домом. Он там сидел какое-то время, а кто-то из родителей, мамаша, наверное, кружила над ним. Тут много людей видели всё это во дворе, были и орнитологи из Академгородка», - рассказал корреспонденту НГС по телефону Андрей Стародубцев.


Справка: Сапсан - хищная птица из семейства соколиных, распространа на всех континентах, кроме Антарктиды. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полёте она способна развивать скорость свыше 322 км/ч, или 90 м/с. Сапсан включён в Красную книгу России.


Недавно НГС сообщал о том, у такинов, также входящих в Красную книгу, в Новосибирском зоопарке родился детёныш.



Прочтений: 698
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено