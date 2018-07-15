На крыше жилого дома в Советском районе Новосибирска поселилась семья редких птиц

Птенец сапсана спланировал на крышу ТЦ

«Событие лета - на крыше дома загнездился краснокнижный сокол-сапсан. Весь день по двору бегают орнитологи, фотографы с телевиками и местные активисты, изучают птенца на крыше ТЦ и беспокойную мамашу на крыше дома. Соколиный крик по двору стоит уже два месяца. Голубей во дворе не осталось. Жара. Орнитогод.», - сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» Андрей Стародубцев.







«Семья сапсанов поселилась, судя по всему, на крыше жилого дома. Сегодня их птенец планировал с дома на Балтийской улице на Шлюзе, наверное, учился летать. И оказался на крыше двухэтажного торгового центра, который стоит рядом с домом. Он там сидел какое-то время, а кто-то из родителей, мамаша, наверное, кружила над ним. Тут много людей видели всё это во дворе, были и орнитологи из Академгородка», - рассказал корреспонденту НГС по телефону Андрей Стародубцев.







Справка: Сапсан - хищная птица из семейства соколиных, распространа на всех континентах, кроме Антарктиды. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полёте она способна развивать скорость свыше 322 км/ч, или 90 м/с. Сапсан включён в Красную книгу России.







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