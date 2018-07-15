Крупное ДТП на въезде в город парализовало Гусинобродское шоссе (видео)

"Десятитонник" не успел затормозить и въехал в стоящие автомобили.
"Десятитонник" не успел затормозить и въехал в стоящие автомобили.

Сегодня вечером около 17:00 на Гусинобродском шоссе неподалеку от въезда в Новосибирск произошло крупное ДТП с участием трёх автомобилей. По словам очевидцев «самогруз и «Рено» пропускали пешехода на переходе, а десятитонник не успел затормозить и въехал в стоящие автомобили. От сильного удара с самогруза груз упал на автомобиль Renault Logan».


«Какая-то часть упала с самогруза, весом пару тонн. Такое ощущение что она упала на «логан». У Renault Logan пассажирская сторона всмятку. И зад тоже. Человек стоял с окровавленной головой, мужчина лет 50», - сообщил свидетель аварии Денис Наумов. Очевидцы также сообщили, что на въезде в город создалась огромная пробка.


«Самогруз лежал в кювете. Стояли две скорые», - рассказал по телефону свидетель ДТП Антон Железняк. Очевидцы также сообщили, что на въезде в город создалась огромная пробка.


«В ДТП был один пострадавший, живой», - подтвердила корреспонденту НГС по телефону дежурный врач скорой помощи. Пресс-служба ГИБДД на момент публикации не смогла никак прокомментировать это ДТП.





Сегодня НГС также сообщал о другом ДТП, произошедшем утром в Октябрьском районе Новосибирска.

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