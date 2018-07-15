Отказали тормоза: Mazda CX5 въехала в самосвал

Сегодня в первой половине дня, в 10:20, на пересечении улиц Гурьевской и Пролетарской произошло ДТП. Автомобиль Mazda CX5 выехал на перекрёсток, где и совершил столкновение с большегрузным автомобилем. На перекрёстке со слов девушки - водителя автомобиля Mazda, у машины отказали тормоза, и она выехала на «красный». В ДТП пострадала водитель «Мазды», для оказания медицинской помощи была вызвана «скорая». По свидетельству аварийных комиссаров, тормозного следа "Мазды" на асфальте не было.

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Валерий Иванов

Фото «Автоспас» Новосибирск

