Отказали тормоза: Mazda CX5 въехала в самосвал

Mazda CX5 выехала на перекрёсток на «красный»
Mazda CX5 выехала на перекрёсток на «красный»

Сегодня в первой половине дня, в 10:20, на пересечении улиц Гурьевской и Пролетарской произошло ДТП. Автомобиль Mazda CX5 выехал на перекрёсток, где и совершил столкновение с большегрузным автомобилем. На перекрёстке со слов девушки - водителя автомобиля Mazda, у машины отказали тормоза, и она выехала на «красный». В ДТП пострадала водитель «Мазды», для оказания медицинской помощи была вызвана «скорая». По свидетельству аварийных комиссаров, тормозного следа "Мазды" на асфальте не было.



В ДТП пострадала водитель «Мазды»
В ДТП пострадала водитель «Мазды»



Самосвал в ДТП пострадал незначительно
Самосвал в ДТП пострадал незначительно



Вчера НГС также сообщал о крупном ДТП, произошедшем в Первомайском районе Новосибирска.

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