По Новосибирску промчались байкеры с невестами

15 июля новосибирские байкеры провели необычную акцию: они проехали по Новосибирску с девушками в свадебных нарядах.







Байкерский пробег по городу стартовал в 14:00 на парковке площади Ленина

















Байкеры собрались в 14:00 на площади Ленина, откуда проехали на набережную Оби, а затем — к городскому аэропорту.







Следующей остановкой пробега стала набережная: здесь байкеры выстроились в ряд, а «невесты» приняли участие в фотосессии





Наряды «невест» были как традиционными, так и несколько непривычными

















В пробеге участвовали около 40 байкеров и примерно 20 девушек





В необычном байкерском пробеге, по наблюдениям корреспондента НГС, приняли участие около 30–40 байкеров и порядка 20 девушек, одетых в свадебные наряды и фату.







Байкерский сезон в этом году открылся 19 мая — его открыли, несмотря на снег. А в июне президент новосибирского клуба 99 percent Константин Нельзин представил 40-минутный фильм-отчёт о путешествии байкеров по Европе.

