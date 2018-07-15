Поймать Флориста: новосибирец попал в объектив камеры во время кражи роз с клумбы

Молодого человека жители квартала уже прозвали «флористом»
Молодого человека жители квартала уже прозвали «флористом»

Ранним утром 14 июля новосибирец попался на краже цветов в ЖК «Державинский квартал» — с клумб пропали розы и гортензия.


О происшествии в редакцию НГС написал один из жителей дома на улице Державина, 49. «Экстравагантный блондин с яркой наколкой на руке, наверное, решил удивить какую-то девушку, а в итоге попал в поле зрения нашей камеры! — рассказал он корреспонденту НГС. — Жители домов на Державина, 47 и Державина, 49 возмущены таким хулиганским поступком этого молодого человека!».


Как рассказали корреспонденту НГС в предприятии «Гвардия», охраняющем территорию дома № 49, камера видеонаблюдения зафиксировала кражу в 7:38 утром 14 июля: на кадрах, предоставленных НГС жителями дома, заметно, как молодой человек наклонился к клумбе, а затем ушёл, держа в руках охапку цветов.


«К нашему дому он точно отношения не имеет, насколько нам известно, это из 47-го дома кто-то, то ли гость, то ли к кому-то там приходил», — рассказали в «Гвардии».


По словам представителя охранного предприятия, о случившемся уже знают в управляющих компаниях домов, но о размере причинённого ущерба охранникам неизвестно. Решение об обращении в полицию также будут принимать в управляющей компании.


В УК «Союз», которая обслуживает дом № 47, оказались не в курсе произошедшего. Связаться с ТСН «ДЕРЖАВИНА 49», управляющим домом № 49, оперативно не удалось.


Преступники и хулиганы часто попадают в объективы камер видеонаблюдения. В июне камеры зафиксировали кражу ценных вещей из автомобиля и автомобильных аккумуляторов.

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