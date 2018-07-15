Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира

Хорваты сопротивлялись до последнего, но всё же проиграли

Трансляция обновляется

Вечером в воскресенье в Москве начался 64-й матч чемпионата мира — в финале встречаются сборные Франции и Хорватии. На этом турнире было так много сюрпризов, а потому не стоит заранее называть фаворита этого решающего противостояния. Давайте насладимся футболом вместе!







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00:10

Вся фан-зона в Нижнем Новгороде громко аплодирует французам и скандирует "Молодцы!" Болельщики в восторге от финала.















00:07





Французы благодарят болельщиков









Хорваты же вместе до конца.









00:04





Макрон воспользовался моментом и поцеловал Колинду Грабар-Китарович. И это при жене, которая сидела рядом.









23:59





Скоро начнётся церемония награждения. Не переключайтесь.









23:59





Расстроенные хорватские трибуны.









И радостные французы.









23:57





Радость французов.













23:55





В Париже сегодня будут гулять всю ночь!









23:53





Французы — чемпионы!





23:49





У хорватов есть пять минут.









23:48





В фан-зоне Екатеринбурга у сборной Франции очень мощная поддержка.





















23:47





Ракитич бьёт издали, но сильно выше ворот. Похоже, что французы второй раз станут чемпионами мира.





23:39





Смотрите, сколько стюардов вдоль поля стоят. Как они могли пропустить четырёх человек на поле?









Кстати, мы публиковали рассказ стюарда о том, как их готовили к этой работе и внештатным ситуациям.





23:37





Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может стать третьим человеком в истории футбола, которому покорялся чемпионат мира как в качестве игрока, так и в качестве тренера.

















23:36





Хорваты не сдаются: Манджукич классно пробил, но рядом со штангой.





23:32





У хорватов есть ещё время, чтобы сравнять счёт. Конечно, такой вариант маловероятен, но всякое же бывает.









23:30

Болельщики в Нижнем Новгороде не скрывают, что им грустно расставаться с чемпионатом мира. Поэтому просто наслаждаются моментом, к чему футбол очень располагает.









23:28





Начудил Льорис: французский вратарь отдал мяч точно Манджукичу, который от него отскочил точно в ворота! Уже шесть голов!













23:26





Что творится!!! Хорваты сократили разрыв!









23:26





Выбежавшие на поле люди в полицейской форме оказались участниками Pussy Riot. На своей странице в фейсбуке они написали, что это была акция «Милиционер вступает в игру». Этим они требуют освобождения политических заключенных, прекращения арестов на митингах и за лайки, не фабриковать уголовные дела.





На поле выбежали четыре человека. Всех очень быстро скрутили и увели с поля.













23:24





Мбаппе классно пробил из-за пределов штрафной. Вратарь сборной Хорватии просто не видел этого момента, так как обзор ему перекрыл Вида.





23:23





Мбаппе делает счёт разгромным!









23:20





Голевую атаку начал Мбаппе, который ворвался в штрафную, собрал на себе трёх игроков, затем передача Гризманну, мяч попадает к Полю, удар парирует защитник, но второй удар точен!













23:17





Ой, какой гол Погба!









23:16





Судя по тому, что футболисты показывают на поле, толпы болельщиков пришли в фан-зоны по всей стране не зря.





Фан-зона в Ростове-на-Дону

















23:14





Двум болельщикам так захотелось принять участие в этом классном матче, что они не удержали и выбежали на поле. Их оперативно повязали. К сожалению, матч до конца они досмотреть не смогут.

























23:10





Какая же скорость у Мбаппе! Не каждая российская электричка ездит так быстро. Мбаппе сумел ворваться в штрафную, пробил с правой ноги, но Субашич на месте!





23:09





Пока наш фотограф Артём Устюжанин работает также классно, как играют команды! В его объектив попали все три гола.









23:06





Вратарь у французов что надо! Льорис классно сыграл грудью за пределами штрафной.













23:05





Актер Стивен Сигал, который в 2016 году получил российское гражданство, тоже наблюдает за финалом чемпионата мира в «Лужниках». Как уже шутят в соцсетях, за безопасность на стадионе можно быть спокойными :)











23:04





Как классно пробил Ребич, но Льорис дотянулся левой рукой до мяча.





23:03





Начался второй тайм. Вот бы ещё три гола.





22:49





На фан-зоне в Нижнем Новгороде снова тысячи любителей футбола. Они, по всей видимости, болеют за красивый футбол: одинаково радуются и голу французов, и голу хорватов.















22:47





Первый тайм завершён. Как же круто, что в футболе их минимум два. Такой матч хочется смотреть и смотреть!









22:45





Хорваты чуть не забили с углового, но после удара Виды мяч пролетел рядом со штангой.









22:43





Хорваты не сдаются! Модрич навесил, всё тот же Перишич пробил головой. Защитник французов отбил, но быстрее на подборе был Ловрен, который классно пробил. Но без гола.









22:39





В ответной атаке хорваты чуть было не сравняли счёт, но игрок этой сборной плохо попал по мячу.





22:38





Гризманн классно пробил: вратарь прыгнул в левый угол, а мяч полетел в правый. Финалище! Уже три мяча!









22:36





Да! Мы с судьей оба отлично знаем правила игры. Пенальти!





22:35





Судья побежал смотреть повтор. Сейчас мы узнаем, насколько автор этого онлайна разбирается в правилах.





22:34





Французы уверены, что хорват сыграл рукой в штрафной. Чистейший пенальти!





22:31





Стадион «Лужники» забит! Трибуны гудят!





















22:29





Перешич — зверь! Именно он сравнял счёт классным ударом со средней дистанции. Вот это матч!













22:27





Первая желтая карточка в матче — Канте сбил всё того же Перишича.









22:25









Оказывается, что это первый автогол в истории чемпионатов мира. Вошёл в историю Манджукич!













22:19





Очередной автогол, кстати. Гризманн закрутил мяч к воротам, а Манджукич классно подрезал головой мяч в левый верхний угол. К сожалению, своих ворот.





Наш фотограф сумел поймать момент гола!









22:18





На 19-й минуте французы открыли счёт.









22:17





Французы чуть ускорились — хорватам сразу же стало труднее обороняться.









22:14





Опять Перишич сумел пройти по левому флангу, но передачу отдал плохую.





22:11





Перишич чуть было не вышел один на один с Льорисом, но не сумел обработать мяч.





22:10





Французы пока только раз были чемпионами мира — ровно 20 лет назад.









22:06





Кажется, что хорваты сделали ставку на быстрый гол.













22:03





Пока хорваты действуют более активно.









22:01





Вот как завершилось наше голосование.









22:00





Начали!









21:57





Очень разные болельщики в фан-зоне Екатеринбурга.









21:57





Звучат гимны стран.









21:50





На поле вынесли кубок мира!





Его с 1974 года получают победители чемпионатов мира по футболу. Первым над головой его поднял великий капитан сборной Германии Франц Беккенбауэр.





Приз выполнили по эскизу итальянского скульптора Сильвио Гаццанья. Кубок высотой 36,5 сантиметра был сделан из 18-каратного золота массой 5 килограммов, а основание диаметром 13 сантиметров содержит два слоя малахита. Приз весит 6,175 килограмма.







Супермодель Наталья Водянова и экс-капитан сборной Германии Филипп Лам

















21:50





Зажигательные болельщики в фан-зоне Ростова-на-Дону.

































21:48





Вот что творится Париже и Загребе!









21:46





Церемония как-то так себе. Хотелось больше лиричности и грусти.





































Церемония закрытия!!!ЧМ-18!!! Публикация от Дмитрий Сватковский (@dsvatkovsky) 15 Июл 2018 в 7:41 PDT





21:44





Вот это номер: оперная дива Аида Гарифуллина поёт, а на барабане играет Роналдиньо!













21:43





Очень много болельщиков собралось в фан-зоне Екатеринбурга. Как будто играет сборная России :)

























21:42





Большинство наших читателей уверены, что победят хорваты, но перевес незначительный.









21:39





Церемония закрытия чемпионата мира по футболу в России. Стадион «Лужники».

































21:38





Кстати, составы команд уже известны.









21:37





Посмотрите, какое любопытное видео нашли коллеги.





Маленькие охотники за автографами пробрались на тренировку сборной Франции. Они были такими милыми, что им невозможно было отказать.



Узнаете Антуана Гризманна? #ЧМ2018 pic.twitter.com/NTbii0zk7N — Sports.ru (@sportsru) 15 июля 2018 г.





21:31





В «Лужниках» стартовала церемония закрытия чемпионата мира по футболу. Волнительно!









21:26





Посмотрите, в каких условиях приходится трудиться фотографам.









21:25





А эти фотографии с закрытия фан-зоны Екатеринбурга. Скоро здесь начнется трансляция официального закрытия ЧМ в России, а затем будут показывать матч между Хорватией и Францией.





























21:13





«Лужники» — прекрасны! И многие зрители уже на трибунах.









21:11





Сборные уже разминаются.





























21:00





Ещё несколько слов о чемпионате мира в Катаре. Планируется, что он будет самым дорогим в истории. Всего на него потратят 220 миллиардов долларов! Это в восемнадцать раз больше, чем израсходовала Россия.







Вся спортивная инфраструктура укладывается примерно в 10 миллиардов долларов. Остальное — это новые дороги, полноценная сеть железнодорожного транспорта, которая создается с нуля, больницы, аэропорт и даже новый город, в котором пройдет финал чемпионата мира.





40-тысячник «Аль-Вакра», который строится по проекту Захи Хадид, умершей в марте 2016 года





Самый дорогой проект ЧМ-2022 — город Лусаил, который примет матч открытия турнира и финал. Строительство города, который расположен в пустыне в 20 километрах от Дохи, началось в 2006 году с подготовки пустой земли. Когда Катар в 2010 году получил чемпионат мира, в городе не было ни одного здания. В 2022 году тут появится самый большой стадион турнира — на 80 тысяч зрителей.











Ещё один забавный факт — чемпионат в Катаре станет самым компактным. Самое короткое расстояние между аренами — 5,6 километра (между «Халифа Интернешнл» и Qatar Foundation). Самое большое расстояние между двумя стадионами ЧМ-2022 — 56 километров (между «Аль-Хором» на севере Катара и «Аль-Вакрой» на юге). Сравните с Россией: самое большое расстояние, между Екатеринбургом и Калининградом (по трассе), превышает 3 тысячи километров.





Специально к ЧМ в Катаре построят метро — за 18 миллиардов долларов. Всего будет 74 станции на четырёх ветках.







20:51





Болельщики на этом ЧМ перед каждым матчем радовали своими костюмами и гримом. Финал, конечно, не стал исключением:





































20:46





Наш фотограф Артём Устюжанин встретил в «Лужниках» сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба. Кстати, накануне он отметил 60-летие. Посещение финала чемпионата мира — отличный подарок самому себе. С днём рождения, Александр Эдмундович!







Александр Якоб пришёл на финал вместе с сыном. Увидев нашего фотографа, сити-менеджер искренне удивился





20:45





У стадиона «Лужники» за несколько часов до матча уже собрались болельщики и журналисты. Тут весело:





























Французские журналисты





Инструктаж волонтеров





20:41





К финалу чемпионата мира готовы и в космосе! Сегодня космонавты, работающие на МКС, сыграли в футбол в невесомости. Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев принял активное участие в игре и даже попытался направить мяч в импровизированные ворота головой, но «вратарь» его отбил.









20:36





В Кремле состоялась церемония передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу. Владимир Путин передал красно-белый мяч с символикой чемпионата мира 2018 года Эмиру Катара, где мировое футбольное первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.



















20:34





Доброго дня! Начинаем наш большой финальный онлайн.





Давайте проголосуем.





Вы за кого сегодня будете болеть?

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За Хорватию

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20:32





На своей странице в фейсбуке президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выложила видео, в котором поблагодарила Россию за организацию ЧМ и позвала всех болеть за хорватских футболистов. Все это она сказала на русском языке. Посмотрите, какая она классная:







