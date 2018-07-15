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Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира

Хорваты сопротивлялись до последнего, но всё же проиграли

Трансляция обновляется

Вечером в воскресенье в Москве начался 64-й матч чемпионата мира — в финале встречаются сборные Франции и Хорватии. На этом турнире было так много сюрпризов, а потому не стоит заранее называть фаворита этого решающего противостояния. Давайте насладимся футболом вместе! 


Если вы находитесь в «Лужниках», то скидывайте свои фото и видео в любой из мессенджеров по номеру +7 909 704 57 70.


Вся фан-зона в Нижнем Новгороде громко аплодирует французам и скандирует "Молодцы!" Болельщики в восторге от финала.


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Французы благодарят болельщиков


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Хорваты же вместе до конца. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Макрон воспользовался моментом и поцеловал Колинду Грабар-Китарович. И это при жене, которая сидела рядом.




Скоро начнётся церемония награждения. Не переключайтесь. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Расстроенные хорватские трибуны. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


И радостные французы.


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Радость французов. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



В Париже сегодня будут гулять всю ночь! 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Французы — чемпионы! 



У хорватов есть пять минут. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



В фан-зоне Екатеринбурга у сборной Франции очень мощная поддержка. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Ракитич бьёт издали, но сильно выше ворот. Похоже, что французы второй раз станут чемпионами мира.



Смотрите, сколько стюардов вдоль поля стоят. Как они могли пропустить четырёх человек на поле? 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Кстати, мы публиковали рассказ стюарда о том, как их готовили к этой работе и внештатным ситуациям.



Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может стать третьим человеком в истории футбола, которому покорялся чемпионат мира как в качестве игрока, так и в качестве тренера.


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира




Хорваты не сдаются: Манджукич классно пробил, но рядом со штангой.



У хорватов есть ещё время, чтобы сравнять счёт. Конечно, такой вариант маловероятен, но всякое же бывает. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Болельщики в Нижнем Новгороде не скрывают, что им грустно расставаться с чемпионатом мира. Поэтому просто наслаждаются моментом, к чему футбол очень располагает.


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Начудил Льорис: французский вратарь отдал мяч точно Манджукичу, который от него отскочил точно в ворота! Уже шесть голов! 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Что творится!!! Хорваты сократили разрыв!




Выбежавшие на поле люди в полицейской форме оказались участниками Pussy Riot. На своей странице в фейсбуке они написали, что это была акция «Милиционер вступает в игру». Этим они требуют освобождения политических заключенных, прекращения арестов на митингах и за лайки, не фабриковать уголовные дела. 


На поле выбежали четыре человека. Всех очень быстро скрутили и увели с поля. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Мбаппе классно пробил из-за пределов штрафной. Вратарь сборной Хорватии просто не видел этого момента, так как обзор ему перекрыл Вида. 



Мбаппе делает счёт разгромным! 




Голевую атаку начал Мбаппе, который ворвался в штрафную, собрал на себе трёх игроков, затем передача Гризманну, мяч попадает к Полю, удар парирует защитник, но второй удар точен! 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Ой, какой гол Погба! 




Судя по тому, что футболисты показывают на поле, толпы болельщиков пришли в фан-зоны по всей стране не зря. 


Фан-зона в Ростове-на-Дону
Фан-зона в Ростове-на-Дону


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Двум болельщикам так захотелось принять участие в этом классном матче, что они не удержали и выбежали на поле. Их оперативно повязали. К сожалению, матч до конца они досмотреть не смогут. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Какая же скорость у Мбаппе! Не каждая российская электричка ездит так быстро. Мбаппе сумел ворваться в штрафную, пробил с правой ноги, но Субашич на месте! 



Пока наш фотограф Артём Устюжанин работает также классно, как играют команды! В его объектив попали все три гола. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Вратарь у французов что надо! Льорис классно сыграл грудью за пределами штрафной. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира




Актер Стивен Сигал, который в 2016 году получил российское гражданство, тоже наблюдает за финалом чемпионата мира в «Лужниках». Как уже шутят в соцсетях, за безопасность на стадионе можно быть спокойными :) 




Как классно пробил Ребич, но Льорис дотянулся левой рукой до мяча. 



Начался второй тайм. Вот бы ещё три гола. 



На фан-зоне в Нижнем Новгороде снова тысячи любителей футбола. Они, по всей видимости, болеют за красивый футбол: одинаково радуются и голу французов, и голу хорватов.


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Первый тайм завершён. Как же круто, что в футболе их минимум два. Такой матч хочется смотреть и смотреть! 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Хорваты чуть не забили с углового, но после удара Виды мяч пролетел рядом со штангой. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Хорваты не сдаются! Модрич навесил, всё тот же Перишич пробил головой. Защитник французов отбил, но быстрее на подборе был Ловрен, который классно пробил. Но без гола. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



В ответной атаке хорваты чуть было не сравняли счёт, но игрок этой сборной плохо попал по мячу. 



Гризманн классно пробил: вратарь прыгнул в левый угол, а мяч полетел в правый. Финалище! Уже три мяча! 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Да! Мы с судьей оба отлично знаем правила игры. Пенальти! 



Судья побежал смотреть повтор. Сейчас мы узнаем, насколько автор этого онлайна разбирается в правилах.



Французы уверены, что хорват сыграл рукой в штрафной. Чистейший пенальти! 



Стадион «Лужники» забит! Трибуны гудят!  


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Перешич — зверь! Именно он сравнял счёт классным ударом со средней дистанции. Вот это матч! 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Первая желтая карточка в матче — Канте сбил всё того же Перишича. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира




Оказывается, что это первый автогол в истории чемпионатов мира. Вошёл в историю Манджукич!


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Очередной автогол, кстати. Гризманн закрутил мяч к воротам, а Манджукич классно подрезал головой мяч в левый верхний угол. К сожалению, своих ворот. 


Наш фотограф сумел поймать момент гола!
Наш фотограф сумел поймать момент гола!


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



На 19-й минуте французы открыли счёт. 




Французы чуть ускорились — хорватам сразу же стало труднее обороняться. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Опять Перишич сумел пройти по левому флангу, но передачу отдал плохую. 



Перишич чуть было не вышел один на один с Льорисом, но не сумел обработать мяч. 



Французы пока только раз были чемпионами мира — ровно 20 лет назад. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Кажется, что хорваты сделали ставку на быстрый гол. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Пока хорваты действуют более активно. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Вот как завершилось наше голосование.


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Начали! 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Очень разные болельщики в фан-зоне Екатеринбурга.  


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Звучат гимны стран. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



На поле вынесли кубок мира! 


Его с 1974 года получают победители чемпионатов мира по футболу. Первым над головой его поднял великий капитан сборной Германии Франц Беккенбауэр. 


Приз выполнили по эскизу итальянского скульптора Сильвио Гаццанья. Кубок высотой 36,5 сантиметра был сделан из 18-каратного золота массой 5 килограммов, а основание диаметром 13 сантиметров содержит два слоя малахита. Приз весит 6,175 килограмма.


Супермодель Наталья Водянова и экс-капитан сборной Германии Филипп Лам
Супермодель Наталья Водянова и экс-капитан сборной Германии Филипп Лам


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Долг платежом красен! Перед матчем Россия - Испания в случае победы нашей команды я пообещала две вещи: ПЕРВОЕ: пожертвовать 1млн рублей на развитие футбола в России - и я решила, что эти средства будут направлены на развитие дворового футбола и в частности турнира «Кожаный мяч». 🇷🇺 ⚽️ВТОРОЕ: станцевать перед финалом на Лужниках - Калинку Малинку 😱😍. Как говорится, получите и распишитесь! 🤪#чм2018 #россиявперед I’m a girl who keeps her promises 😜🇷🇺 dancing Kalinka Malinka before finals at Luzhniki. Done ✅ #worldcup2018 #francerussia

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)



Зажигательные болельщики в фан-зоне Ростова-на-Дону. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Вот что творится Париже и Загребе! 




Церемония как-то так себе. Хотелось больше лиричности и грусти. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Церемония закрытия!!!ЧМ-18!!!

Публикация от Дмитрий Сватковский (@dsvatkovsky)



Вот это номер: оперная дива Аида Гарифуллина поёт, а на барабане играет Роналдиньо! 





Очень много болельщиков собралось в фан-зоне Екатеринбурга. Как будто играет сборная России :)


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Большинство наших читателей уверены, что победят хорваты, но перевес незначительный. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Церемония закрытия чемпионата мира по футболу в России. Стадион «Лужники». 



Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Кстати, составы команд уже известны. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Посмотрите, какое любопытное видео нашли коллеги. 




В «Лужниках» стартовала церемония закрытия чемпионата мира по футболу. Волнительно! 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Посмотрите, в каких условиях приходится трудиться фотографам. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



А эти фотографии с закрытия фан-зоны Екатеринбурга. Скоро здесь начнется трансляция официального закрытия ЧМ в России, а затем будут показывать матч между Хорватией и Францией. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



«Лужники» — прекрасны! И многие зрители уже на трибунах. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Сборные уже разминаются. 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Ещё несколько слов о чемпионате мира в Катаре. Планируется, что он будет самым дорогим в истории. Всего на него потратят 220 миллиардов долларов! Это в восемнадцать раз больше, чем израсходовала Россия.


Вся спортивная инфраструктура укладывается примерно в 10 миллиардов долларов. Остальное — это новые дороги, полноценная сеть железнодорожного транспорта, которая создается с нуля, больницы, аэропорт и даже новый город, в котором пройдет финал чемпионата мира.


40-тысячник «Аль-Вакра», который строится по проекту Захи Хадид, умершей в марте 2016 года
40-тысячник «Аль-Вакра», который строится по проекту Захи Хадид, умершей в марте 2016 года


Самый дорогой проект ЧМ-2022 — город Лусаил, который примет матч открытия турнира и финал. Строительство города, который расположен в пустыне в 20 километрах от Дохи, началось в 2006 году с подготовки пустой земли. Когда Катар в 2010 году получил чемпионат мира, в городе не было ни одного здания. В 2022 году тут появится самый большой стадион турнира — на 80 тысяч зрителей.


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Ещё один забавный факт — чемпионат в Катаре станет самым компактным. Самое короткое расстояние между аренами — 5,6 километра (между «Халифа Интернешнл» и Qatar Foundation). Самое большое расстояние между двумя стадионами ЧМ-2022 — 56 километров (между «Аль-Хором» на севере Катара и «Аль-Вакрой» на юге). Сравните с Россией: самое большое расстояние, между Екатеринбургом и Калининградом (по трассе), превышает 3 тысячи километров.


Специально к ЧМ в Катаре построят метро — за 18 миллиардов долларов. Всего будет 74 станции на четырёх ветках.



Болельщики на этом ЧМ перед каждым матчем радовали своими костюмами и гримом. Финал, конечно, не стал исключением: 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Наш фотограф Артём Устюжанин встретил в «Лужниках» сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба. Кстати, накануне он отметил 60-летие. Посещение финала чемпионата мира — отличный подарок самому себе. С днём рождения, Александр Эдмундович!


Александр Якоб пришёл на финал вместе с сыном. Увидев нашего фотографа, сити-менеджер искренне удивился
Александр Якоб пришёл на финал вместе с сыном. Увидев нашего фотографа, сити-менеджер искренне удивился



У стадиона «Лужники» за несколько часов до матча уже собрались болельщики и журналисты. Тут весело: 


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Французские журналисты 
Французские журналисты 


Инструктаж волонтеров 
Инструктаж волонтеров 



К финалу чемпионата мира готовы и в космосе! Сегодня космонавты, работающие на МКС, сыграли в футбол в невесомости. Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев принял активное участие в игре и даже попытался направить мяч в импровизированные ворота головой, но «вратарь» его отбил.


В преддверии финала #ЧМ2018 поиграли с @prokopyev_iss и @astro_alex_esa в футбол в Служебном модуле "Звезда". Расскажите в комментариях - будете ли смотреть финал и за кого болеете? ⚽️ А еще этим "космическим матчем" мы отметили 18-ю годовщину запуска Служебного модуля, который состоялся 12 июля 2000 года. "Звезда" - центр российского сегмента и одна из самых важных частей #МКС, без которой полет практически невозможен. Я участвовал в нем лично, и мне посчастливилось готовить Служебный модуль к старту с самой классной и дружной командой конструкторов, проектантов, сборщиков, работяг с различных предприятий космической отрасли. . We decided to play football with @prokopyev_iss & @astro_alex_esa before the #WorldCup final. So, who do you support? ⚽️ And besides we didn't play football in the Zvezda Service Module by accident. Here is how we celebrated the 18th anniversary of the launching of the Zvezda from the Baikonur Cosmodrome. It was the third module launched to the station, and provides all of the station's life support systems. I was fortunate to be one of those people who had prepared the Zvezda for launch.

Публикация от Oleg Artemyev (@olegmks)



В Кремле состоялась церемония передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу. Владимир Путин передал красно-белый мяч с символикой чемпионата мира 2018 года Эмиру Катара, где мировое футбольное первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира


Красивейший финал: сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира



Доброго дня! Начинаем наш большой финальный онлайн. 


Давайте проголосуем. 


Вы за кого сегодня будете болеть? 

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • За Францию
  • За Хорватию
  • За красивый футбол
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На своей странице в фейсбуке президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выложила видео, в котором поблагодарила Россию за организацию ЧМ и позвала всех болеть за хорватских футболистов. Все это она сказала на русском языке. Посмотрите, какая она классная:  



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