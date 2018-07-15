Из озера Грёз достали тело мужчины — он пропал в конце июня
14 июля на озере Грёз в Кировском районе всплыл труп человека — спасатели МАСС доставили его на берег.
Как рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов, его идентифицировали как мужчину, пропавшего в озере в конце июня. Всё это время тело находилось в воде.
Причины смерти станут известны после судмедэкспертизы, через полтора-два месяца. Как предполагали спасатели, утонувший мог травмироваться в воде после неудачного прыжка со скалы.
За прошедшие сутки спасатели ещё трижды выезжали к водоёмам, из них два раза — для поиска пропавших людей. Один из них, предположительно, утонул под баржей в районе гостиницы River Park, другой уплыл на матрасе по Обскому водохранилищу. В обоих случаях найти людей спасателям не удалось.
Вечером 13 июля в Ине также пропал мужчина — он ушёл купаться, но так и не вернулся.
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Лиза Пичугина
Фото из архива НГС