Из озера Грёз достали тело мужчины — он пропал в конце июня

Купаться у крутого берега, где пропал мужчина, запрещено

14 июля на озере Грёз в Кировском районе всплыл труп человека — спасатели МАСС доставили его на берег.







Как рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника МАСС Константин Максимов, его идентифицировали как мужчину, пропавшего в озере в конце июня. Всё это время тело находилось в воде.







Причины смерти станут известны после судмедэкспертизы, через полтора-два месяца. Как предполагали спасатели, утонувший мог травмироваться в воде после неудачного прыжка со скалы.







За прошедшие сутки спасатели ещё трижды выезжали к водоёмам, из них два раза — для поиска пропавших людей. Один из них, предположительно, утонул под баржей в районе гостиницы River Park, другой уплыл на матрасе по Обскому водохранилищу. В обоих случаях найти людей спасателям не удалось.







Вечером 13 июля в Ине также пропал мужчина — он ушёл купаться, но так и не вернулся.

