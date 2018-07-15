Сотни человек прошли по центру Новосибирска ради любви и верности

Днём 15 июля верующие прошли крестным ходом по Новосибирску — ради молодёжного шествия на три часа перекрыли центральные улицы города.


На шествие у собора во имя Александра Невского собралось около 700 верующих
На шествие у собора во имя Александра Невского собралось около 700 верующих


Перед участниками выступил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон
Перед участниками выступил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон


Верующие прошли по Красному проспекту от Александро-Невского собора до Вознесенского собора. Для этого уже с 12 часов дня в городе начали перекрывать улицы: сперва был перекрыт проезд по улице Советской, а с 13 часов под перекрытие попали значительная часть Красного проспекта, улицы Кирова и Гоголя.


Во главе шествия верующие несли икону святых Петра и Февронии — покровителей православных семей
Во главе шествия верующие несли икону святых Петра и Февронии — покровителей православных семей


Шествие сопровождалось колокольным звоном и пением участников
Шествие сопровождалось колокольным звоном и пением участников


Колонна верующих прошла по Красному проспекту до Нарымского сквера
Колонна верующих прошла по Красному проспекту до Нарымского сквера


По подсчётам корреспондента НГС, в шествии приняли участие около 700 человек. Оно сопровождалось колокольным звоном и пением верующих, а участники несли в руках цветные шары и лозунги вроде «Верность — выбор сильных», а также иконы с изображением святых Петра и Февронии и портреты Николая II и его супруги Александры Фёдоровны.


Среди участников шествия было много молодых людей и семей с детьми
Среди участников шествия было много молодых людей и семей с детьми


По Красному проспекту прошли и поклонники последней императорской четы — Николая и Александры
По Красному проспекту прошли и поклонники последней императорской четы — Николая и Александры


Прохожим раздавали буклеты в поддержку запрета абортов
Прохожим раздавали буклеты в поддержку запрета абортов


За порядком следила полиция, в том числе и полицейские собаки
За порядком следила полиция, в том числе и полицейские собаки


Молодёжный крестный ход проводится в Новосибирске в шестой раз. Таким образом верующие отмечают День семьи, любви и верности, празднуемый в честь святых Петра и Февронии. Он завершается молебном, который проводят возле памятника святым в Нарымском сквере.


Крестные ходы проходят в Новосибирске несколько раз в год — таким образом верующие отмечают религиозные праздники. В мае шествием сопровождалось празднование дней славянской письменности и культуры, связанное с монахами Кириллом и Мефодием — создателями славянской азбуки.

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