Власти решили передать в частные руки две городские бани

Мэрия объявила конкурс на концессию двух городских бань: на улице Вересаева, 2Б в Первомайском районе и на улице 25 лет Октября, 19. Извещение о конкурсе опубликовано на официальном сайте мэрии.







Здание бань № 25 построено в середине прошлого века





Баня № 23 на улице Вересаева, 2Б построена в 1977 году. Площадь здания — 746,7 кв. м, а балансовая стоимость — чуть больше 3 млн рублей. Вместе с ним в концессию входит и соседний склад для веников площадью всего 36,6 кв. м, а также множество движимого имущества: кресла, лежаки, мозаичные скамейки, столы, шкафы и даже сейф.







2-этажная баня № 25 построена на улице 25 лет Октября, 19 в 1952 году и оценена дешевле — в 532,3 тысячи рублей. В перечне имущества, помимо мебели, указан также бассейн.







Бани отдадут концессионерам вместе со всем имуществом





Концессия рассчитана на 35 лет. Минимальная квартальная концессионная плата составит 98,5 тысяч рублей за оба здания, или около 395 тысяч рублей в год, в ходе конкурса она может увеличиться. За 35 лет городские власти могут получить с концессионера больше 13 млн рублей.







Заявки на конкурс будут принимать до 21 августа, конкурсные предложения — до 26 ноября. Победитель должен быть определён 26 ноября.







Сейчас банями управляет МБУ «Банное хозяйство "Сибирячка"», обе бани — действующие, в них установлены тарифы от 210 рублей в час, стоимость сауны варьируется от 420 до 840 рублей час в зависимости от вместимости номера и наличия бассейна.



