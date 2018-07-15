В Центральном парке собрались сотни подростков в пугающих костюмах

Сегодня, 15 июля, в Центральном парке проходит фестиваль современной поп-культуры Geek Summer Fest. На праздник собрались любители аниме, современной музыки и танца.







Некоторые костюмы у неподготовленного человека могут вызвать шок





Программа фестиваля состоит из многочисленных конкурсов, в которых участники пытаются подражать (косплеить) музыкальным группам, в основном корейским или японским, а также героям мультфильмов и кино. По оценкам корреспондента НГС, к полудню в парке собрались несколько сот человек.







Яркие краски нарядов пришли из японских мультфильмов — аниме





Подобного рода мероприятия обычно привлекают внимание публики именно костюмами, которые участники делают самостоятельно.







Участники фестиваля особенно любят инфернальный стиль





По сложившейся традиции особой популярностью пользуются пугающие образы.





Самые молодые косплейщики выбирают Голливуд: у этих участников образы явно из «Звездных войн»





В основном участники черпают вдохновение в японской анимации, но встречаются и образы, почерпнутые из голливудского кино.





Так, сразу и не поймешь, то ли это костюм, то ли что-то случилось





Увидев некоторых участников, обычные посетители парка начинали тревожно озираться. И лишь заметив, что странно одетых людей вокруг много, успокаивались.





Вряд ли девушки имели это в виду, но у них получился какой-то призрак коммунизма





Некоторые участники конкурса подошли к выбору нарядов творчески, сочетая в своих костюмах элементы старого и нового.





Охране в этот день было тревожно, но весело





В толпе странно одетых людей человек в униформе начинает выглядеть двусмысленно. То ли это охранник, то ли ещё один участник конкурса костюмов.





Фестиваль проходит сегодня до 16:00, затем организаторы наградят авторов лучших костюмов.





Фестивали любителей косплея и культуры аниме проходят в Новосибирске регулярно. В последний раз поклонники этого жанра собирались 2 июня этого года возле театра «Глобус».