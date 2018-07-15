В Центральном парке собрались сотни подростков в пугающих костюмах
Сегодня, 15 июля, в Центральном парке проходит фестиваль современной поп-культуры Geek Summer Fest. На праздник собрались любители аниме, современной музыки и танца.
Программа фестиваля состоит из многочисленных конкурсов, в которых участники пытаются подражать (косплеить) музыкальным группам, в основном корейским или японским, а также героям мультфильмов и кино. По оценкам корреспондента НГС, к полудню в парке собрались несколько сот человек.
Подобного рода мероприятия обычно привлекают внимание публики именно костюмами, которые участники делают самостоятельно.
По сложившейся традиции особой популярностью пользуются пугающие образы.
В основном участники черпают вдохновение в японской анимации, но встречаются и образы, почерпнутые из голливудского кино.
Увидев некоторых участников, обычные посетители парка начинали тревожно озираться. И лишь заметив, что странно одетых людей вокруг много, успокаивались.
Некоторые участники конкурса подошли к выбору нарядов творчески, сочетая в своих костюмах элементы старого и нового.
В толпе странно одетых людей человек в униформе начинает выглядеть двусмысленно. То ли это охранник, то ли ещё один участник конкурса костюмов.
Фестиваль проходит сегодня до 16:00, затем организаторы наградят авторов лучших костюмов.
Фестивали любителей косплея и культуры аниме проходят в Новосибирске регулярно. В последний раз поклонники этого жанра собирались 2 июня этого года возле театра «Глобус».
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Стас Соколов
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